北市士林區民宅火警 順利救出兩男

2019-06-18 02:16 中央社 記者黃麗芸台北17日電



台北市士林區福國路一處大樓民宅今天晚間發生火警，台北市消防局獲報後派出29輛各式車輛和76人馳援，現場救出兩名男子，幸未釀傷亡，起火原因仍待後續調查釐清。

台北市消防局今晚9時48分獲報，指台北市士林區福國路一棟12層樓高建物發生火警，立即派出水箱車20輛、雲梯車2輛、特種車3輛及救護車4輛，同時出動76人馳援。

警消順利協助兩男脫困，幸未釀傷亡，現場火勢約於10時30分許撲滅，起火原因仍待後續調查。