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東北角1日4起溺水 氣象站主任：當心離岸流

2019-06-17 23:51聯合報 記者吳淑君／基隆報導

前天基隆和北海岸海域很不平靜，一天內有4起溺水，3人獲救，1人不幸喪命，基隆氣象站主任湯舜然說，不一定要長浪才會發生意外，該注意的是離岸流，要下海戲水，要對海邊的浪況能有了解，若是沒把握，不要和自己小命開玩笑。

根據海巡署第二岸巡隊統計，前天下午3時許，大武崙沙灘陳姓男子下水游泳，因體力不支，無法游回岸上，經及時呼叫後由友人及現場民眾合力救起，後續由海巡署及消防局協助送往基隆長庚醫院就醫。

前天的基隆和北海岸海域很不平靜，一天內有4起溺水，3人獲救，1人不幸喪命。圖／第...
前天的基隆和北海岸海域很不平靜，一天內有4起溺水，3人獲救，1人不幸喪命。圖／第二岸巡隊提供
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緊接下午4時許，長潭里守望哨發現於八斗子火車站前方陳姓男子駕駛自用波特船翻覆，被長浪沖至近岸消波塊處，險象環生，安檢所隨後派員到場將人救起，經查看所幸並無外傷，陳男感謝海巡人員熱心救援後表示，無須就醫便自行返家。

4時40分，北海岸白沙灣辜姓男子溺水，派遣巡防艇、麟山鼻安檢所等人員協助救援，但因頭部撞擊礁岩，人救起後已無生命跡象，送醫不治。

貢寮金沙灣海灘也有戲水遊客不慎溺水，張姓男子由附近店家及時救起，僅腳部多處擦傷，隨後由消防隊送往貢寮區衛生所進行包紮處置。

為何一天內這麼多起溺水事件，是有長浪嗎？基隆氣象站主任湯舜然指出，不一定要長浪才會，有些地方有離岸流，海面上幾乎無浪花，但離岸流，能很快將人往外海帶，下水前，最好要先看清楚那裡水域比較安全。

湯舜然建議到正規海水浴場戲水比較好，下水玩，真的要看清楚，要對海邊的浪況能夠有了解，如果沒把握，不要下水。

海巡署基隆溺水
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