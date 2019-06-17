苗栗4歲童尿布有蟲卵 4代5口宛如住垃圾堆

2019-06-17 21:20 中央社 苗栗縣17日電



苗栗市一名4歲女童尿布又黑又黃還有蟲卵。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

苗栗市一名4歲女童在國小附設幼兒園上課時，老師幫忙換尿布，發現尿布又黑又黃還有蟲卵，通報苗栗縣社會處後發現她一家4代5口宛如住在垃圾堆，環境髒臭惡劣，已介入協助。

4歲女童及外曾祖母、外祖父、姑婆、舅舅（服役中），一家4代5口居住的三合院，屋內外堆滿垃圾雜物，髒亂不堪。幼兒園老師日前幫女童換尿布時，發現尿布很久沒換、又黑又黃，甚至還有蟑螂產卵，女童屁股、腋下、脖子有多處紅疹，通報苗栗縣政府社會處。

苗栗縣社會處指派社工會同當地里長訪視，得知該戶為苗栗市清潔隊輔導多年個案，不僅前庭、後院、家中房間全都被雜物塞滿，屋內電線老舊裸露、屋外電線也與樹枝纏繞有公共安全疑慮。

社會處表示，苗栗縣山城救援協會16日動員20餘人幫忙整理女童的居家環境，在清理搬開雜物時，不時突然竄出蟑螂、老鼠，嚇得女志工頻頻尖叫，難以置信女童竟與家人生活在這樣的環境。

苗栗縣議員楊明燁指出，女童住處昨天才清理出2、300包大型垃圾，他今天再次前往關心，驚見「屋裡還有一大半」，女童與80歲外曾祖母的房間內，床上仍然堆滿衣物、棉被、玩具、包包、塑膠袋等，幾乎沒有睡覺的地方。

楊明燁轉述，女童的外祖父（47歲）無奈指出，媽媽（女童的外曾祖母）與姊姊（女童的姑婆）總是從外頭撿拾物品回家堆放，講也講不聽，每次好不容易清出一個小角落，馬上又被堆更多，長久下來，他也實在無力整理，妻子也因為受不了髒亂環境而離開。

楊明燁說，女童的母親懷孕時，女童的父親就不見蹤影，未婚生下女童後也離家。面對家人生活習性難改，女童的外祖父有意帶著外孫女另外租屋，想給女童好一點的成長環境，但打零工收入微薄，恐無力負擔房租及生活費。

楊明燁表示，女童的外曾祖母、姑婆堅稱堆放的雜物「可以賣錢，不要丟」，即使他表明願意出資「收購」，仍遭婉拒，外人想要協助也相當棘手。

苗栗縣政府社會處長楊文志指出，女童的外曾祖母、姑婆疑患「囤積症」，因物質或心態上的不安全感，習慣堆積垃圾或資源回收物，將盡力說服就醫、參加親職教育課程，並安排社工定期訪視；必要時，委請民間團體協助清理，改善環境衛生。