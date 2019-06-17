哪裡有賓館？ 警查出異樣苦勸擬尋短婦阻憾事

2019-06-17 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市中正二警分局泉州所警員黃韋迪，日前在汀洲路一帶巡邏時，接獲一名陳姓婦人（60歲）詢問附近有無賓館並說要去自殺，婦人淚流滿面情緒異常激動，黃員遞送衛生紙供她擦拭眼淚，並試圖安撫陳姓婦人情緒，但陳姓婦人仍死意堅決，一直喃喃自語說著「不要理我」、「讓我死一死就好了」等語，完全不理黃員攔阻要離去。

黃員不斷苦口婆心勸說，最後陳姓婦人才慢慢卸下心防，情緒稍微回穩，黃員立即叫同事開車前來將陳姓婦人先行帶回派出所，並聯絡家屬到派出所接人，黃員不斷安撫、勸說，婦人兄長聽到消息，立刻從新北市永和區駕車趕到派出所，兄長到所時表示，近期妹妹常有精神及情緒不穩的情況，常常獨自一人在外亂跑，家屬十分擔心，婦人兄長感謝警方認真執勤及積極協助勸導，才能阻止憾事發生。

警方呼籲民眾，「自殺不能解決問題，求助並非弱者 」，現在社會也提供非常多資源，讓民眾可以尋求協助，如自殺防治諮詢專線：0800-788-995、生命線協談專線：1995及張老師專線：1980等相關單位。警方也呼籲民眾除了注意自己身心靈的狀況，也適時關懷周遭親朋好友有無異狀，大家一起加入自殺防治的行列，守護大家生命的安全。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )