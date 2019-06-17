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香港反送中之際 莫忘台灣杜氏兄弟「送終」案

不想拖累家人 離家出走的老病婦人被警勸回家

2019-06-17 19:34聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市日前早上7時許，行經萬華區的一輛公車上，一名老婦人面容憔悴，且不時探頭望向車外，下車時又猶豫不決，駕駛詢問她要在哪裡下車，老婦遲疑許久後回答：「我也不知道，到哪裡都可以。」駕駛大吃一驚，連忙請在中華、成都路口執行交通疏導勤務的萬華交通分隊警員蘇筠媗協助。

蘇員先將老婦帶往漢中街派出所安撫情緒，並請備勤警員陳建弘協助查證老婦身分，但老婦不願交代身分資料及家人的聯絡資訊，身上也沒有帶證件，只提著一袋裝有簡單衣物的行囊，陳員便利用人臉辨識系統，確定老婦身分為陳姓婦人（87歲）。

陳、蘇2員見陳婦眼眶含淚、心中好像有心事卻欲言又止，便以身為人子女擔心父母安危的心情，引導陳婦說出心中的苦衷。陳婦透露因自己年邁體弱多病，不想拖累親人，清晨告知兒媳婦要外出運動後，就獨自帶著行囊隨意搭上公車離家出走，打算就此浪跡天涯、自生自滅。

蘇、陳2員十分不捨，不斷勸說陳婦這種行為只會讓家人更加擔心，隨後聯繫她兒子到派出所將母親載回。離去時2人不斷向警方道謝，警方叮嚀老婦兒子多注意母親的心理狀況，避免發生憾事，並告訴陳婦離家出走無法讓家人解憂，只會讓他們更擔心，家人間互相扶持才能共享天倫之樂，並與其約定日後不可再做傻事。

離家出走的老婦，在派出所警方的慰問與安撫。圖/記者廖炳棋翻攝
離家出走的老婦，在派出所警方的慰問與安撫。圖/記者廖炳棋翻攝
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