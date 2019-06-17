不想拖累家人 離家出走的老病婦人被警勸回家

2019-06-17 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市日前早上7時許，行經萬華區的一輛公車上，一名老婦人面容憔悴，且不時探頭望向車外，下車時又猶豫不決，駕駛詢問她要在哪裡下車，老婦遲疑許久後回答：「我也不知道，到哪裡都可以。」駕駛大吃一驚，連忙請在中華、成都路口執行交通疏導勤務的萬華交通分隊警員蘇筠媗協助。

蘇員先將老婦帶往漢中街派出所安撫情緒，並請備勤警員陳建弘協助查證老婦身分，但老婦不願交代身分資料及家人的聯絡資訊，身上也沒有帶證件，只提著一袋裝有簡單衣物的行囊，陳員便利用人臉辨識系統，確定老婦身分為陳姓婦人（87歲）。

陳、蘇2員見陳婦眼眶含淚、心中好像有心事卻欲言又止，便以身為人子女擔心父母安危的心情，引導陳婦說出心中的苦衷。陳婦透露因自己年邁體弱多病，不想拖累親人，清晨告知兒媳婦要外出運動後，就獨自帶著行囊隨意搭上公車離家出走，打算就此浪跡天涯、自生自滅。