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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

18歲女畢業生摔車喪命 家屬質疑肇事逃逸

2019-06-17 14:18中央社 苗栗縣17日電

苗栗縣苑裡鎮18歲鄧姓少女是家中獨生女，剛畢業考上駕照，騎著家人送的畢業禮摩托車出門，行經苗45線道路疑為閃車摔倒在地身亡，家屬今天質疑有車輛肇逃，盼警查明真相。

苗栗縣消防局16日晚間接獲通報，苑裡鎮苗45線與鎮安三路交叉口發生交通意外，隨即派遣苑裡分隊人車前往查看，抵達現場看到1名女騎士倒臥在馬路上，頭部鮮血直流，機車則橫倒在路旁，消防救護人員檢視傷者生命跡象，發現鄧女疑似頭部重創，當場失去呼吸心跳。

由於現場僅有死者騎乘的機車，並無其他車輛，警方一度以為是自撞意外，但家屬認為情況有異，要求員警調閱附近住家監視器畫面，才得知鄧女是為了閃車才摔倒。

鄧女家屬指出，監視器畫面拍下鄧女騎車行經苗45線，由東往西行駛，為主線車道，來到鎮安三路交叉口時，1輛銀色自小客車突然衝出，鄧女煞車不及，連人帶車倒地滑行約10餘公尺，傷重不治。

家屬悲痛表示，鄧女是家中獨生女，今年剛從高中畢業，5月中考到駕照後，祖父才買了一輛全新機車送她慶賀畢業、展開新生，豈料才上路不到1個月竟發生憾事，家人都心痛不捨。

事故發生後，員警到達現場時，銀色自小客車已不知去向，鄧女家屬質疑，如果只是機車自摔，應不至於如此嚴重，懷疑機車與自小客車應該有發生擦撞，對方看到鄧女傷勢嚴重，才肇事逃逸，希望警方查明真相；警方指出，目前已鎖定特定可疑車輛，將進一步聯繫約詢車主釐清案情。

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