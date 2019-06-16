國道三號台中烏日段6部車追撞 6人輕傷

國道3號北上204公里台中烏日段今晚10點發生6部車輛追撞車禍，造成6人受傷，彰化消防局第一大隊共救護2人送彰化基督教醫院，包括一名2歲幼兒一眼撕裂傷，台中消防局送4名傷者至台中中山大慶醫院，車禍造成約回堵3公里，已在10點55分恢復暢通，車禍肇事原因國道七隊還在釐清中。