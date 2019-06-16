親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女騎士撞馬路散步水牛昏迷 民眾齊力CPR搶救仍不治

2019-06-16 23:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣東河鄉內省道台11線（東海岸公路）七里橋段，今天（16日）晚上發生一起機車女騎士疑因天色昏暗，撞到走在公路上的水牛，女騎士摔車昏迷，路過民眾紛紛停車，打電話向消防局報案，有人根據消防救護人員指示，為女騎士進行CPR心肺復甦急救，直到救護車趕到，才交由救護人員接手急救並送醫，雖經台東馬偕醫院搶救，女騎士仍宣告不治。

台東縣東河鄉及成功鎮民眾會在溪邊與田間放牧水牛，水牛也會走到省道逛大街，偶而路過汽機車撞上水牛的車禍事故，以致公路總局會在台東縣長濱到東河的台11線沿線設置「小心水牛」的警告標誌。

目擊者法物勒說，今天晚上8點多，他剛好經過省道台11線（東海岸公路）七里橋段，他前方一輛車緊急煞車，他跟著煞車，隨後下車才看到前方有輛機車倒在路上，一婦人昏迷躺在路上，前車駕駛告知「女騎士剛撞上一頭水牛」，隨後就打119報案，前車駕駛友人隨後手拿電話，讓前車駕駛依警消指示幫昏迷的女騎士CPR，直到救護車趕到接手將婦人送醫，晚間11時許，台東馬偕人員告知記者「婦人沒救回來」。

因女騎士不治，台東縣警局成功分局交通事故處理小組已進行調查，並追捕肇事水牛，往上追究飼主責任，但因刑事案件偵查不公開新規定在15 日上路，警方對於婦人背景及案情，則完全不願意透露。

一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏...
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏暗撞到走在公路上的水牛，重摔昏迷，雖經送醫仍不治。記者羅紹平／翻攝
分享
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏...
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏暗撞到走在公路上的水牛，重摔昏迷，雖經送醫仍不治，目擊民眾告訴警方水牛跑進路邊草叢。記者羅紹平／翻攝
分享
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏...
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏暗撞到走在公路上的水牛，重摔昏迷，雖經送醫仍不治。記者羅紹平／翻攝
分享
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏...
一位機車女騎士16日晚上8點多，行經省道台11線（東海岸公路）七里橋段，疑天色昏暗撞到走在公路上的水牛，重摔昏迷，路過民眾為婦人CPR，但婦人經送醫仍不治。記者羅紹平／翻攝
分享

台東救護車CPR
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

東北海岸一天三起溺水 2人獲救1命危

2019-06-16 21:53

國道三號台中烏日段6部車追撞 6人輕傷

2019-06-16 23:42

外籍生遺失手機 正妹女警機智尋回

2019-06-16 22:48

逛夜市逛到走失毛小孩 暖警拿照沿路尋主

2019-06-16 21:00

八旬老翁失禁穢物沾染衣服 幸遇到暖警清洗

2019-06-16 20:50

菲籍漁工海上碎指 澎湖海巡助後送就醫

2019-06-16 20:37

3天前五股剛發生 淡水又有人衝撞停等紅燈車陣

2019-06-16 20:02

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

2019-06-16 19:01

自強號進站斗南火車站 女子掉落月台遭撞送醫中

2019-06-16 18:39

警察深夜冒雨尋回機車 他才記起是他自己停忘了

2019-06-16 15:46

淡水5輛汽機車撞成一團 8名女性受傷送醫

2019-06-16 15:40

膠筏螺旋槳絞網失去動力 海巡署協調賞鯨船救援

2019-06-16 15:28

心情不好車上烤肉 男回神已釀災燒4車

2019-06-16 15:18

21歲男疑心情差在家輕生 家人發現已無生命徵象

2019-06-16 14:52

麥當勞雞塊廣告奶奶掉了戲服 熱心警速找回

2019-06-16 13:40

9旬老翁外出散步迷途 蹲坐路旁警查身分助返家

2019-06-16 13:38

假檢警詐騙出現最新角色：DHL快遞公司員工

2019-06-16 13:00

大重機天堂台21線天冷段 警昨取締6輛違規開罰

2019-06-16 12:47

以為機車違停引來警察… 原來鑰匙沒拔 車主差點噴淚

2019-06-16 12:44

水湳經貿園區驚傳火燒車 一躺地男子送醫

2019-06-16 12:43

孕婦急產 「花蓮救命王」線上指導接生母女均安

2019-06-16 12:37

新店警擴大取締違規改裝車 北宜公路段上設稽查點

2019-06-16 12:36

海巡紅外線熱影像為民服務也行 黑夜協助沙地轎車脫困

2019-06-16 12:12

影／宜蘭東澳灣划獨木舟翻覆 1人骨折送醫

2019-06-16 12:05

死豬丟路旁引騷動 勞動警「查明案情」

2019-06-16 11:51

按讚就抽任天堂新主機、重機模型…這家警局粉專 讓網友暴動

2019-06-16 11:00

轎車疑似閃貓衝入便利商店 2人輕傷送醫

2019-06-16 08:54

埔里民宿大火 整排小木屋陷火海

2019-06-15 23:42

1622名好手泳渡澎湖灣 78歲泳者意外溺斃

2019-06-15 23:17

國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10

站公路中央搶拍網美照 小心變「亡美」

2019-06-15 23:04

影／南投民宿大火 整排小木屋陷入火海遊客嚇壞了

2019-06-15 21:04

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

30年前搶走人夫 小三如今反要他的子女付扶養費

2019-06-16 11:53

轎車疑似閃貓衝入便利商店 2人輕傷送醫

2019-06-16 08:54

女控訴赴台東女中實習被性侵卻遭漠視 校方：啟動性平調查

2019-06-16 18:12

影／中彰封路取締酒駕 一晚抓18人公共危險送辦

2019-06-16 09:41

超巿員工偷吃2茶葉蛋慘判3月 法院：已是最輕刑度

2019-06-16 08:03

林森北路歹徒朝警開1槍！反遭警壓制逮捕搜出2把槍

2019-06-16 09:24

台南殺警案破案 遭槍傷退休所長感慨：我的案子還沒破

2019-06-16 15:47

3毒嫌拒檢倒車逆向逃逸 警匪上演市區飛車追捕

2019-06-16 13:40

淡水5輛汽機車撞成一團 8名女性受傷送醫

2019-06-16 15:40

女騎士撞馬路散步水牛昏迷 民眾齊力CPR搶救仍不治

2019-06-16 23:40

自強號進站斗南火車站 女子掉落月台遭撞送醫中

2019-06-16 18:39

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

醫師開庭辱法官被買通 官司敗訴還被多判拘役20天

2019-06-16 08:19

按讚就抽任天堂新主機、重機模型…這家警局粉專 讓網友暴動

2019-06-16 11:00

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

2019-06-16 19:01

心情不好車上烤肉 男回神已釀災燒4車

2019-06-16 15:18

東北海岸一天三起溺水 2人獲救1命危

2019-06-16 21:53

影／敢在潮境保育區垂釣 沒釣到魚先吃3萬起跳罰單

2019-06-16 19:03

愛車4天內遭拖吊3次 男撂人扁司機判4個月

2019-06-16 11:43

不滿紅線臨停被檢舉 訴訟為討300元反多花5倍代價

2019-06-16 15:15

21歲男疑心情差在家輕生 家人發現已無生命徵象

2019-06-16 14:52

大重機天堂台21線天冷段 警昨取締6輛違規開罰

2019-06-16 12:47

專勤隊台中工地抓違法 越南移工：再抓房子蓋不起來啦

2019-06-16 11:18

假檢警詐騙出現最新角色：DHL快遞公司員工

2019-06-16 13:00

出獄未曾探視女兒 年邁父親要求扶養法官不准

2019-06-16 11:38

3天前五股剛發生 淡水又有人衝撞停等紅燈車陣

2019-06-16 20:02

遇警心虛開槍阻追緝 警偏身閃過下一秒他卻跌倒

2019-06-16 10:56

孕婦產前出車禍 生下腦損女嬰求償125萬獲准

2019-06-16 12:04

看完色情片性慾高漲 男路邊竊取女用內衣自瀆

2019-06-16 20:03

影／宜蘭東澳灣划獨木舟翻覆 1人骨折送醫

2019-06-16 12:05

警察深夜冒雨尋回機車 他才記起是他自己停忘了

2019-06-16 15:46

以為機車違停引來警察… 原來鑰匙沒拔 車主差點噴淚

2019-06-16 12:44

不滿前女友分手避不見 男臉書貼她身分證要關3個月

2019-06-16 10:02

外籍生遺失手機 正妹女警機智尋回

2019-06-16 22:48

花蓮失聯移工躲查緝 自設逃生門仍難逃法網

2019-06-16 14:25

賣盜版蘋果商品只賺4000元 娃娃機台主全部賠回去

2019-06-16 09:16

移民署強力追查失聯移工非法雇主 大台北上百人送辦

2019-06-16 12:50

海巡紅外線熱影像為民服務也行 黑夜協助沙地轎車脫困

2019-06-16 12:12

麥當勞雞塊廣告奶奶掉了戲服 熱心警速找回

2019-06-16 13:40

水湳經貿園區驚傳火燒車 一躺地男子送醫

2019-06-16 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top