女騎士撞馬路散步水牛昏迷 民眾齊力CPR搶救仍不治

2019-06-16 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣東河鄉內省道台11線（東海岸公路）七里橋段，今天（16日）晚上發生一起機車女騎士疑因天色昏暗，撞到走在公路上的水牛，女騎士摔車昏迷，路過民眾紛紛停車，打電話向消防局報案，有人根據消防救護人員指示，為女騎士進行CPR心肺復甦急救，直到救護車趕到，才交由救護人員接手急救並送醫，雖經台東馬偕醫院搶救，女騎士仍宣告不治。

台東縣東河鄉及成功鎮民眾會在溪邊與田間放牧水牛，水牛也會走到省道逛大街，偶而路過汽機車撞上水牛的車禍事故，以致公路總局會在台東縣長濱到東河的台11線沿線設置「小心水牛」的警告標誌。

目擊者法物勒說，今天晚上8點多，他剛好經過省道台11線（東海岸公路）七里橋段，他前方一輛車緊急煞車，他跟著煞車，隨後下車才看到前方有輛機車倒在路上，一婦人昏迷躺在路上，前車駕駛告知「女騎士剛撞上一頭水牛」，隨後就打119報案，前車駕駛友人隨後手拿電話，讓前車駕駛依警消指示幫昏迷的女騎士CPR，直到救護車趕到接手將婦人送醫，晚間11時許，台東馬偕人員告知記者「婦人沒救回來」。