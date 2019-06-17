變造指紋？專家研判：破壞指紋+冒用他人 蒙混過關

移民署專勤隊以生物特徵辨識系統，查獲黎女假身分。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

黎姓女子聲稱以雷射手術變造指紋，冒用他人身分入境，但鑑識專家說，實務上還沒有成功變造他人指紋的案例，研判黎女應是手術破壞指紋，在表皮修復前利用被冒用人未入境台灣、缺乏指紋檔案的機會蒙混過關。

刑事警察局指紋科前科長廖哲賢說，到目前為止，國內外還未聽聞有變造他人指紋成功案例。他說，曾有嫌犯找醫生切割一部分指紋，但仔細比對全掌掌紋後仍可確定身分；也有大陸女子被遣返後破壞指紋紋路想冒名再入境，但十指比對後一樣拆穿。

廖哲賢說，美國曾有竊嫌手術磨掉全部指紋，但警方從竊嫌第一節指結下未破壞乾淨的紋路，還是比對出身分，因此要完全冒用他人指紋，基本上不太可能。

台南市洪姓鑑識人員說，人的指紋無法真的變造成另一個人，也不可能有人讓自己指紋活體移植到另一人手指上，實務上未曾出現過這種「電影情節」，頂多是局部利用藥水或小切皮手術破壞指紋。

另名鑑識人員說，手術貼上矽膠指紋蓋過原指紋，可能變成新指紋紋路，因入境不需全掌指紋捺印，確實可能以變造紋路過關，但指紋會繼續長出來，要完全蓋過舊指紋，幾乎不可能。他推測黎女動小切皮手術將指紋稍微變化，讓電腦無法辨識成功，加上被冒用者沒有入境紀錄，系統無法判別被冒用者真實掌紋。

刑事局指紋科長彭莉娟說，指紋有個人不同及永久不變特性，過去曾有人進行外科手術變造指紋案例，但手術會留下痕跡，且與正常指紋不同，若捺印有不正常情形，端詳指頭是否動過手術痕跡就可識破。