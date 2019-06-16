3天前五股剛發生 淡水又有人衝撞停等紅燈車陣

2019-06-16 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



淡水區淡金路一段下午發生4輛汽車與1輛機車擦撞車禍，造成8人受傷皆為女性，分別被救護車送醫。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

今天下午新北市淡水區淡金路發生5輛汽機車追撞車禍，全案「唯二」2名男性駕駛沒事，其餘8名女性駕駛或乘客全部受傷送醫。

經警方初步調查，發現是1輛小轎車未注意前方號誌，仍快速衝過去，推撞前方3輛停等紅燈的汽車和1輛機車，造成8人受傷送醫。由於3天前二重疏洪道剛發生過相同事故，造成5名機車騎士受傷，未免太過巧合。

警方指出，42歲吳姓男子今天下午近2時駕駛小轎車，沿淡金路一段往三芝方向行駛，經過長上坡路段之後，前方水源街口號誌已是紅燈，吳男卻直接由後方衝撞車陣，使得3輛汽車、1輛機車遭殃，肇事吳男幾乎毫髮未傷，自稱煞車失靈導致。

但當時停等紅燈車陣中，包括55歲高姓女子獨自駕車，34歲陳姓男子開車載39歲、62歲、42歲共3名陳姓女子，49歲江姓女子開車載46歲張姓女子，43歲陳姓女子騎機車載5歲黃姓女童，其中8名女性全被救護車送醫，幸好都只是輕傷。是否因為機械故障導致車禍，仍待進一步鑑識調查釐清。

由於13日上午8時許，二重疏洪道四號越堤道同樣是上坡路段，才剛發生25歲程姓男子開車恍神，衝撞前方停等紅燈的10輛機車，造成5名騎士輕傷送醫，相隔約15公里外的淡水區淡金路與水源街口又發生類似狀況，未免太過巧合。