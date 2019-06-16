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警察深夜冒雨尋回機車 他才記起是他自己停忘了

2019-06-16 15:46聯合報 記者吳淑君╱即時報導

警員黃瑞渝接獲周父報案，馬上冒雨出動，20分鐘後就在信三路巷弄內找到該輛機車，民...
警員黃瑞渝接獲周父報案，馬上冒雨出動，20分鐘後就在信三路巷弄內找到該輛機車，民眾大讚警方效率好又快。圖／基隆市警局提供
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基隆警察局第二分局信六路派出所，日前深夜接到一位焦急父親報案，指他兒子停在義一路的機車不見了，請警方協尋；警員黃瑞渝接獲報案，馬上冒雨出動，20分鐘後就在信三路巷弄內找到該輛機車，民眾大讚警方效率好又快，周姓男子這才想起，是他把機車停這裡，自己忘了。

警方指出，周姓男子家住瑞芳，13日騎機車到義一路看皮膚科，看完診出來，卻發現停在義一路的機車不見了，在附近找了許久皆未尋獲，認為機車可能已失竊。

周父擔心兒子隔日上班無交通工具代步，獨自冒雨外出至義一路尋找該輛機車，但仍一無所獲，正一籌莫展時，突然想起可以請求警方協助找車。警員黃瑞渝接獲報案後先安撫周男情緒，並詢問該輛機車之詳細停放位置、車牌號碼、顏色及款式。

但因周男及周父無法確認機車正確停放位置，無法利用監視器找尋機車，黃員遂冒雨騎著警用機車於義一、義二路段附近搜尋，所幸於20分鐘後在信三路巷弄內尋獲該車。周男及周父接獲警方通知，並確認愛車真的找到了，欣喜若狂地不停稱讚警方非常有效率。

為何停在義一路的機車，會在信三路找到？周男這才想起，是他記錯了，他把機車停到信三路才對。

第二分局建議民眾盡量將機車停放在有人出入的商店前停車格，避免停在黑暗巷道，停車後亦可拍照記錄停車位置，另機車防竊首重「龍頭」鎖，還要記得取出鑰匙，降低車輛失竊機會。

警察瑞芳基隆暖新聞
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