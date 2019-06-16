9旬老翁外出散步迷途 蹲坐路旁警查身分助返家

2019-06-16 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市92歲鄧姓老翁，在天氣炎熱的傍晚，被民眾發現獨自蹲坐在龍潭區龍平路旁，龍潭分局聖亭派出所接獲報案後，隨即趕往處理。老翁體力透支，無法表達身分，帶返所查身分竟住10公里遠平鎮區，因天色已暗，警方開警車護送老翁返家，在家門前巧遇，正準備報案協尋焦急家人。

龍潭警分局昨天傍晚獲報趕往龍平路時，發現一名年邁老翁竟徬徨無助獨自蹲坐在路旁水溝邊，經趨前關心老翁情形，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，疑有年邁失智情形，傍晚天色漸暗，警考量老翁安危，先開巡邏車將他載回派出所查證身分。

老翁到派出所後，神情焦急且情緒激動直稱肚子好餓，想回家。聖亭派出所巡佐傅錫城及警員劉御宣2員，見老翁可能是因為體力耗盡，身體不停地顫抖，趕緊自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認老翁已92歲高齡。