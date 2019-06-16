嘉市警好「熱血」 163袋連捐血站人員都驚訝

2019-06-16 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市警方發起捐血活動，創下高袋數。照／嘉義市警局提供 分享 facebook 嘉義市政府警察局配合警察節和世界捐血日（World Blood Donor Day），官警紛紛響應捐血活動，兩天內捐出163袋血，換算下來，嘉義市官警每4人就有1人捐血，創下的高袋數也讓捐血站人員直說「很感動」，警方希望付出「熱血」，讓愛心得以延伸到社會各個角落，援助更多人的生命。

嘉義市警局第一分局本月11日率先配合舉辦「鐵漢柔情、捐血活動」，此次捐血活動由第一分局與台南捐血中心嘉義站共同辦理，以「熱血相助、捐血傳愛」為主題，除利用各種場合廣為宣導，更鼓勵同仁廣邀攜伴共襄盛舉。

第一分局長蘇玉坪表示，為展現警察人員博愛精神，配合警察局辦理慶祝警察節系列活動，以同仁為主角，舉辦「警察節捐血活動」，鼓勵同仁踴躍攜眷參加，共同慶祝警察節，藉以彰顯警察人員關懷同胞及熱心公益情操。

西區守望相助隊大隊長李宗亮也挽袖力挺，每個人都響應捐血500毫升，以袋袋熱血傳承警察溫馨，當天在風雨中舉行，卻也澆不熄警察同仁的熱血。