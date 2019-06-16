以為機車違停引來警察… 原來鑰匙沒拔 車主差點噴淚

2019-06-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市1名廖姓男子昨天凌晨1時許，把機車停在樹林區千歲街某超商門口，便直接進入店內和朋友聊天，隔沒多久發現警察來了，他以為自己可能違規停車即將被開罰，連忙奔出去查看，結果竟然「當場感動到差點落淚！」

「這機車是你的嗎？」樹林警分局樹林派出所警員甘蕙寧、簡志霖，當時巡邏至超商前，發現1輛機車鑰匙未拔，但駕駛不見人影，便拿出小電腦查詢車主資料，後來抬頭往店內望去，看見有1名男子睜大了眼睛緊盯著員警瞧，正好與小電腦秀出的車主照片吻合。

廖男馬上奔出來解釋，「我想說隔著透明玻璃看得到機車，所以就直接進去跟朋友聊天了。」結果員警跟他說：「哪怕只是短暫離開，最好都要關閉引擎取下鑰匙、鎖上龍頭，長時間停車則加上車輪大鎖，不然很容易被順手牽羊喔！」

廖男事後貼文到臉書社團「我是樹林人」，聲稱當時以為自己停在紅線將被開單，但靠近機車才知原委，「感動到差點落淚！」原來警察以為他忘了拔鑰匙，只是擔心他的機車遭竊，查詢車籍資料是打算聯繫車主。