孕婦急產 「花蓮救命王」線上指導接生母女均安

2019-06-16 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮壽豐鄉水璉村昨晚有孕婦突然急產，家屬緊急呼叫救護車，剛好是「花蓮救命王」消防局勤務中心救護員彭康祐值班，他先穩定家屬情緒，並立即判斷嬰兒即將出生，線上指導家屬接生。沒想到嬰兒出生後沒有反應，彭請家屬給予刺激，40幾秒後終於聽到嬰兒哭聲，讓大家鬆了一口氣，後續由救護車將母女送往醫院檢查。

彭康祐表示，之前在分隊擔任救護員時，已有2次在救護現場接生經驗，於去年底調升救災救護指揮科小隊長，負責勤務指揮中心接聽119報案，首次透過電話引導家屬接生，事發時家屬十分緊張，先安撫家屬情緒，並立刻派遣救護車前往。但水璉村地處偏遠，在救護車路程還要10分鐘時，孕婦的先生說已經看到小孩的頭，判斷嬰兒就要出生了。

彭康祐緊急在線上指導孕婦半坐臥，並用肺部呼吸，隨後嬰兒順利生產，但女嬰卻沒有哭聲，他趕緊要求家屬輕摸嬰兒背部、按摩腳底，刺激自主呼吸，幸好過了40幾秒後聽到嬰兒哭聲，並請家屬用浴巾把女嬰包裹起來、臍帶不要剪。救護車抵達後送母女到醫院檢查，一切平安，彭康祐也到醫院探視首次線上指導接生母女。

彭康祐擁有高級救護技術員（EMTP）資格，今年更榮獲台灣急診醫學會全國十大傑出救護技術員榜首，這5年來救了50名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，因此獲得「花蓮救命王」稱號。

花蓮消防局長林文瑞表示，花蓮地廣人稀，醫療資源分布不均，因此更加重視到院前緊急救護人力。目前花蓮有16名高級救護員，今年跟慈濟醫院合作，連續10個月訓練20名高級救護員，今年與明年共訓練40名，預計今年底會成立「高級救護隊」，若有緊急狀況發生，除各分隊派員救援外，高級救護隊也會派往現場救護，並給予打針、用藥等前置醫療動作。