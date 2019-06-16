海巡紅外線熱影像為民服務也行 黑夜協助沙地轎車脫困

2019-06-16 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



海巡署中部分署第三岸巡隊苗栗縣後龍鎮公司寮安檢所人員，昨晚8點半左右執行守望勤務，發現守望哨左前方約500公尺處一輛轎車旁不斷有人影來回走動，警覺有異狀，運用海巡署今年建置高科技裝備「紅外線熱影像系統」察看，研判車輛疑似受困沙地。