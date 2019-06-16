轎車疑似閃貓衝入便利商店 2人輕傷送醫

2019-06-16 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一輛轎車今天清晨4點20左右突然衝入苗栗縣竹南鎮中華路一家便利商店，店面玻璃碎裂，貨架商品散落一片狼籍，轎車洪姓駕駛及便利商店1名店員受到輕傷，苗栗縣政府消防局據報，將2人送頭份市為恭醫院醫治，並無大礙。