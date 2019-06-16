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港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」將決定成敗

轎車疑似閃貓衝入便利商店 2人輕傷送醫

2019-06-16 08:54聯合報 記者范榮達╱即時報導

一輛轎車今天清晨4點20左右突然衝入苗栗縣竹南鎮中華路一家便利商店，店面玻璃碎裂，貨架商品散落一片狼籍，轎車洪姓駕駛及便利商店1名店員受到輕傷，苗栗縣政府消防局據報，將2人送頭份市為恭醫院醫治，並無大礙。

受傷駕駛指稱因閃避突然衝出的貓打滑，車子才會開上人行道撞進便利商店，初步排除酒駕，這起意外巨大的撞擊聲，清晨時分格外刺耳，許多民眾紛紛出門察看，全案由警方進一步處理中。

一輛轎車今天清晨4點20左右衝入苗栗縣竹南鎮一家便利商店，現場一片狼籍，造成2人...
一輛轎車今天清晨4點20左右衝入苗栗縣竹南鎮一家便利商店，現場一片狼籍，造成2人輕傷。圖／讀者提供
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便利商店苗栗縣人行道
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