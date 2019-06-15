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國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻...
國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻覆，共有5人送醫，事故路段目前全線封閉處理中。圖／記者胡蓬生翻攝
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國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛銀色轎車並翻覆，另一輛黑色轎車幾乎車頭全毀，共有5人送醫，事故路段目前全線封閉處理中。

苗栗縣消防局據報派遣通霄等地救護車趕往，現場5名傷患多數輕傷，全數送往苑裡李綜合醫院治療。

國道警方表示，國道3號南下149公里事故現場為3輛小型車碰撞，晚間10點50分已開放外側車道通行，目前現場仍在清理，車禍原因待調查。

國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻...
國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻覆，共有5人送醫，事故路段目前全線封閉處理中。圖／記者胡蓬生翻攝
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國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻...
國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻覆，共有5人送醫，事故路段一度全線封閉。圖／記者胡蓬生翻攝
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國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻...
國道3號苗栗縣通霄南下路段晚間10點23分發生3輛小型車碰撞事故，其中一輛車並翻覆，共有5人送醫，事故路段目前全線封閉處理中。圖／記者胡蓬生翻攝
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國道苗栗縣救護車
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