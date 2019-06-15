虛驚！4女暗夜受困「月世界」 波麗士聽聲辨位助脫險

2019-06-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市梁姓女子日前傍晚隨姐妹淘至燕巢雞冠山土雞城用餐，一行人茶餘飯飽本要打道回府，卻被導航系統引導至山中小徑，汽車底盤陷入溝槽中動彈不得，見夜深、四周又有流浪狗出沒，女子們嚇得花容失色，連忙報警處理。然而，受困女子位處惡地「月世界」，員警數次都找不到報案女子正確位置，還一度「近在咫尺」，雙方中間卻隔一條大溝道，所幸虛驚後將人救回。

警方當時接獲梁女報案，直稱已在山中迷路多達40分鐘，苦苦找不到出路，只知身旁有燕巢「月世界」惡地地形。警方獲報後出動，但礙於山中訊號微弱，且梁女一行人並不清楚自己身在何處，幸虧員警機智，接收報案梁女衛星定位座標，大致鎖定梁女位置。

警方趕抵位置點，僅聽聞女子求救呼聲，卻未發現報案人蹤影，只好再擬定第二條路線，此次順利看到報案梁女等人，但無奈彼此間相隔大水溝，警方只見女子在眼前，卻始終無法靠近，只好暫且放棄、再找正確道路。一來一往耗費將近2小時，終於找到梁女等人確切受困地點。

梁女等人獲救後頻頻向警方致謝，直說她們晚間在土雞城用餐，回程原本要接往國道三號，卻因路況不熟、又受衛星導航定位錯誤指引，才受困山中。獲救女子及親友們紛紛向警方表達謝意，受困車輛則在事發隔天由拖吊業者協助移置。