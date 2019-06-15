親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜拒絕一國兩制 「除非Over My Dead Body」

射箭／逆轉勝3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

彩虹眷村掉手機警急尋回 德國媽媽激動落英語致謝

2019-06-15 17:27聯合報 記者林佩均╱即時報導

德國籍女子塞西莉亞全家人來台自助環島旅行10天，拜訪台中知名景點彩虹眷村，離開時忙著拿行李，手機遺失在計程車上，擔憂手機內珍貴照片就這樣不見，報警協助。警方循線聯繫上計程車司機，主動取回手機，塞西莉亞訝異警方不到一天就尋獲手機，擔心員警聽不懂德文，激動地用英語頻說，「Thank you so much（非常感謝）」，還要求與台灣警察合照，並說是遊台最特別的回憶之一。

台中市彩虹眷村可說是國際知名旅遊景點，前天台中市警局第四分局春社所接獲報案，有外籍遊客遺失手機，原來是德國籍女子塞西莉亞(Cecilia，43歲)的手機遺失在計程車上。

塞西莉亞心急表示，她與丈夫還有一對子女從德國來台自助環島旅遊10天，大家一到彩虹眷村相當興奮，下車忙著拿行李，等到要替孩子拍照時才驚覺手機遺忘在計程車上，深怕這幾日旅遊的回憶照片不見，人在異國的他們決定報警，尋求警方協助。

員警孫念先、張春義、鄭欣妮先請他們回所內休息，並依提供的下車地點，循線追查並聯繫上計程車司機。該司機表示，已將手機送到北區另一間派出所。

員警考量外籍遊客人生地不熟，加上準備北上搭機返國，當機立判由員警代為前往北區領回，再返所交給塞西莉亞。

看到失而復得的手機，塞西莉亞不斷向員警道謝，並開心秀出他們一家四口在台灣所拍攝的相片，說到激動處，塞西莉亞擔心員警聽不懂德文，頻頻說英語，「Thank you so much」道謝，並與員警開心留念合照。

德國籍女子塞西莉亞手機失而復得，一家四口開心與台灣警察合影留念。圖／台中市警察局...
德國籍女子塞西莉亞手機失而復得，一家四口開心與台灣警察合影留念。圖／台中市警察局第四分局提供
分享
德國籍女子塞西莉亞手機失而復得，一家四口開心與台灣警察合影留念。圖／台中市警察局...
德國籍女子塞西莉亞手機失而復得，一家四口開心與台灣警察合影留念。圖／台中市警察局第四分局提供
分享
德國籍女子塞西莉亞手機遺失，台灣警察耐心以英語溝通遺失地點。圖／台中市警察局第四...
德國籍女子塞西莉亞手機遺失，台灣警察耐心以英語溝通遺失地點。圖／台中市警察局第四分局提供
分享

計程車眷村德國
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

鼻頭角女潛水客失蹤獲救 反被依法開罰1至5萬元

2019-06-15 17:24

影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28

警察節員警收「紅單」 原來是阿嬤畫的感謝卡免錢

2019-06-15 16:24

影╱打火義消變縱火犯 只因不滿一隻狗

2019-06-15 16:19

機車占用計程車招呼站 騎士與司機當街爆衝突

2019-06-15 15:12

老婦誤信詐騙電話 女警緊急助擋匯款

2019-06-15 15:10

粗心工頭遺失手機 隔天工程差點GG

2019-06-15 13:40

蘆洲退警慶祝警察節 對蔡政府砍年金感到失望

2019-06-15 12:25

熱門文章

快訊／槍殺模範警察嫌犯 剛剛在高雄落網、人槍俱獲

2019-06-14 22:38

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

2019-06-14 20:39

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

殺警犯大忌 黑白兩道難容

2019-06-15 00:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top