彩虹眷村掉手機警急尋回 德國媽媽激動落英語致謝

2019-06-15 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



德國籍女子塞西莉亞全家人來台自助環島旅行10天，拜訪台中知名景點彩虹眷村，離開時忙著拿行李，手機遺失在計程車上，擔憂手機內珍貴照片就這樣不見，報警協助。警方循線聯繫上計程車司機，主動取回手機，塞西莉亞訝異警方不到一天就尋獲手機，擔心員警聽不懂德文，激動地用英語頻說，「Thank you so much（非常感謝）」，還要求與台灣警察合照，並說是遊台最特別的回憶之一。

台中市彩虹眷村可說是國際知名旅遊景點，前天台中市警局第四分局春社所接獲報案，有外籍遊客遺失手機，原來是德國籍女子塞西莉亞(Cecilia，43歲)的手機遺失在計程車上。

塞西莉亞心急表示，她與丈夫還有一對子女從德國來台自助環島旅遊10天，大家一到彩虹眷村相當興奮，下車忙著拿行李，等到要替孩子拍照時才驚覺手機遺忘在計程車上，深怕這幾日旅遊的回憶照片不見，人在異國的他們決定報警，尋求警方協助。

員警孫念先、張春義、鄭欣妮先請他們回所內休息，並依提供的下車地點，循線追查並聯繫上計程車司機。該司機表示，已將手機送到北區另一間派出所。

員警考量外籍遊客人生地不熟，加上準備北上搭機返國，當機立判由員警代為前往北區領回，再返所交給塞西莉亞。