鼻頭角女潛水客失蹤獲救 反被依法開罰1至5萬元

2019-06-15 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



梅雨鋒面過後天氣放晴，戲水人潮湧現，新北市鼻頭角一帶海域今天有一名女子潛水後失蹤，消防隊獲報前往搜救，但後來由附近民眾發現救起，身體並無大礙。消防局表示，鼻頭漁港經公告畫定的禁止潛水活動區域，對該女將依發展觀光條例第60條之規定函送主管機關開單舉發。

消防第六大隊表示，下午1點52分新北市政府消防局接獲報案，有遊客1行6人相約於鼻頭漁港內潛水時，一名同行潛水的女子失蹤，消防局接獲報案後立即派遣32名消防人員及各式車輛船艇前往搜救。

所幸失蹤女子在下午2點32分由附近民眾發現救起，身體並無大礙，無憾事發生。消防局表示，新北市所轄鼻頭漁港有經公告劃定的禁止潛水活動區域，依發展觀光條例第60條之規定，將由主管機關開單舉發。

新北市政府消防局呼籲，此次發生潛水意外的民眾雖幸運獲救，但請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，戲水地點應選擇有救生人員管理之場域，也不要落單。倘遇有天候及水域環境變化時，應立即上岸停止一切水域遊憩活動。