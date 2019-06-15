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影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2名男子今天由北宜公路頭城上新花園登山，去礁溪聖母山莊，步行約2小時，途中在得子口溪上游保甲路附近，其中1人不慎跌倒，左小腿疑似骨折，無法行走。

2名山友經過協助，製作擔架搬運，消防局獲報協助，派遣礁溪分隊人車上山救援，出動消防人員4名、役男1名、義消10名、警察2名。

下午1點25分，救援人員與傷者會合，發現傷者意識清楚，接力搬運傷者，一路下山，到下午3點26分，將傷者送到靠山下的天主教堂，由救護車載送醫院治療。

登山客宜蘭山區跌傷，救援人員接力抬下山送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
登山客宜蘭山區跌傷，救援人員接力抬下山送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
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警察北宜公路役男
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