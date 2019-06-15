影／登山客宜蘭山區跌傷 接力救援抬下山

2019-06-15 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2名男子今天由北宜公路頭城上新花園登山，去礁溪聖母山莊，步行約2小時，途中在得子口溪上游保甲路附近，其中1人不慎跌倒，左小腿疑似骨折，無法行走。

2名山友經過協助，製作擔架搬運，消防局獲報協助，派遣礁溪分隊人車上山救援，出動消防人員4名、役男1名、義消10名、警察2名。