打火義消變縱火犯 只因不滿一隻狗

2019-06-15 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中東勢區今年3月底發生鐵皮屋火警，消防人員到場時，火舌和濃煙已由屋內竄出，所幸屋主陳姓老農外出，未造成人員傷亡，但有一隻狗被燒死，現場疑似人為縱火。台中市消防局查出，縱火嫌犯陳男、劉男稱因多次被狗吠，才起意放火，且2人是義消，已被退隊，依公共危險及毀損罪嫌送辦。

東勢警方調查，46歲陳姓、31歲劉姓嫌犯，都是台中市消防局第二大隊義消，陳姓男子3月28日上午騎機車載劉，行經東勢區城興街一間鐵皮屋農舍，坐在後座的劉男快速朝屋內丟擲已點火的酒精膏杯。

警方調查，鐵皮屋被燒個精光，一輛機車、搬運機、冷凍庫付之一炬，被鐵鍊栓在門旁的看門狗，被燒成焦屍，當時住在裡面的陳姓農民不在鐵皮屋內，才逃過火劫。

警方指出，調閱屋主監視器畫面比對出作案的機車車牌，聯繫車主陳男到案說明。陳姓男子才說，他和屋主是遠親，但每次經過鐵皮屋前，土狗都衝出來狂吠，讓他多次被驚嚇到，心有不滿，決定找劉姓男子一起縱火，未料整間屋子都燒掉。

警方指出，嫌犯坦承縱火丟的酒精膏，是之前吃火鍋留下的。

台中市消防局副局長楊元吉說，陳、劉2人是隸屬第二大隊義消，確實涉及刑案遭檢警調查中，對發生這樣的事消防局很意外，也很抱歉。

據了解，陳姓男子加入台中義消近6年，劉姓男子參加民間救難協會才加入義消，還不到半年，2人協勤狀況正常、無特殊表現。