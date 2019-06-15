蘆洲退警慶祝警察節 對蔡政府砍年金感到失望

2019-06-15 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市蘆洲退警協會偕同蘆洲警分局在今天上午舉辦「關懷退警親子健行」活動，除了慶祝警察節，同時也利用機會表揚蘆洲警分局的績優員警，活動現場有許多退休的警察們都帶著還年幼的小朋友出席活動，新北市警局更請來騎警隊的4匹駿馬到場，讓現場參與的警察及警眷們都眼睛為之一亮。

活動由蘆洲退警協會邀請退休警察及警眷們一同參與，現場更有園遊會擺攤及表演，10點許大隊人馬更浩浩蕩蕩出發健走，有許多退休的員警們都帶著年幼的子女出席活動，希望能彌補過去為工作沒辦法好好陪伴家人的遺憾。

新北市長侯友宜也出席活動，並頒發獎狀、獎金給績優的基層警察同仁，有20名蘆洲警分局警員獲獎。侯市長更勉勵警察弟兄，「不要怕，勇敢向前衝，不管是警局長、分局長，還有我，侯友宜，永遠會是大家的後盾。」

但對於昨日全台各縣市退休警察人員協會同步懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」布條，今天的健行活動上，出席的退警們也私下表示感到被蔡政府所拋棄，他們都還有家庭要顧，希望蔡政府能想一想他們的生計。