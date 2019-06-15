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蘆洲退警慶祝警察節 對蔡政府砍年金感到失望

2019-06-15 12:25聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲退警協會偕同蘆洲警分局在今天上午舉辦「關懷退警親子健行」活動，除了慶祝警察節，同時也利用機會表揚蘆洲警分局的績優員警，活動現場有許多退休的警察們都帶著還年幼的小朋友出席活動，新北市警局更請來騎警隊的4匹駿馬到場，讓現場參與的警察及警眷們都眼睛為之一亮。

活動由蘆洲退警協會邀請退休警察及警眷們一同參與，現場更有園遊會擺攤及表演，10點許大隊人馬更浩浩蕩蕩出發健走，有許多退休的員警們都帶著年幼的子女出席活動，希望能彌補過去為工作沒辦法好好陪伴家人的遺憾。

新北市長侯友宜也出席活動，並頒發獎狀、獎金給績優的基層警察同仁，有20名蘆洲警分局警員獲獎。侯市長更勉勵警察弟兄，「不要怕，勇敢向前衝，不管是警局長、分局長，還有我，侯友宜，永遠會是大家的後盾。」

但對於昨日全台各縣市退休警察人員協會同步懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」布條，今天的健行活動上，出席的退警們也私下表示感到被蔡政府所拋棄，他們都還有家庭要顧，希望蔡政府能想一想他們的生計。

蘆洲退警協會理事長莊振和則表示，退休年金縮水讓許多退休的警察弟兄感到失望，呼籲政府不要讓為國家犧牲奉獻青春的警察們在退休後還要為了生活奔波，因為假設年金縮減，雖然是逐年減低，但10年之後就少了好幾萬元，政府在進行年金改革時，是否可以考慮不應溯及既往，政府該信守承諾。

警察弟兄攜家帶眷參加退警協會主辦的健走活動，雖然豔陽高照仍抵擋不住大家的熱情。記...
警察弟兄攜家帶眷參加退警協會主辦的健走活動，雖然豔陽高照仍抵擋不住大家的熱情。記者巫鴻瑋／攝影
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蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的...
蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的警察弟兄。記者巫鴻瑋／攝影
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蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的...
蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的警察弟兄。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市警局安排騎警隊到現場參與活動，大小朋友見了都紛紛上前合照。記者巫鴻瑋／攝影
新北市警局安排騎警隊到現場參與活動，大小朋友見了都紛紛上前合照。記者巫鴻瑋／攝影
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蘆洲警分局派婦幼隊在現場協助活動。記者巫鴻瑋／攝影
蘆洲警分局派婦幼隊在現場協助活動。記者巫鴻瑋／攝影
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蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的...
蘆洲警分局選出20名績優員警，頒發獎狀及1萬元獎勵金，由侯友宜市長頒給每位優秀的警察弟兄。記者巫鴻瑋／攝影
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警察侯友宜
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