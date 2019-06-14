遇自言自語、表情怪異… 眼神別交會 迅速遠離

案發後，台南市警四分局安平派出所員警加強安平區水景橋巡邏工作。記者邵心杰／攝影 分享 facebook

台南市接二連三發生情緒異常患者在公開場所隨機攻擊事件，讓人擔憂外出安危，嘉義榮民醫院精神科主任沈正哲提醒民眾，當看到有人自言自語、眼神或表情怪異的人要有警覺性，不要用言語激怒對方，最好的方式眼神不要交會、迅速遠離該處。

沈政哲強調，精神異常病患發生暴力攻擊的機率，與一般人無差異性，請大家勿恐慌，從臨床上分析，易有暴力行為的患者大都有藥酒癮病史，另從性別分析，年輕的男性較易情緒激動、有衝動性，比較有可能出現攻擊行為，而女性病態表徵以自我傷害居多。

沈正哲表示，春夏之際，氣溫逐漸炎熱，躁鬱症患者的心情起伏較大，有可能出現攻擊行為。在公共場所，若當看到有人自言自語、眼神或表情怪異的人要有警覺性，不要用言語去激怒對方，最好的方式眼神不要交會、迅速遠離該處。

台南疑有情緒異常傷人案件不斷發生，猶如社區不定時炸彈，台南市衛生局表示，針對安平一案，周姓嫌犯為衛生局服務中的精神病人，目前已申請強制住院，未來出院後，將結合警政及社區持續掌握病人的動態。

衛生局指，周嫌因病識感不足，就醫、服藥遵從性不佳，此次傷人事件導因為何，需再由醫療團隊及檢察官進一步評估及訊問。

衛生局表示，民眾必須要確診有精神疾病、暴力傾向雙重條件，才會被列管，可透過里鄰系統、社區等通報，目前台南市列管共10163人。有暴力傾向個案，衛生局會與警察局、社會局等前往家訪，就醫評估若認定精神有問題，即會列管強制治療。