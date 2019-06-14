親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

遇自言自語、表情怪異… 眼神別交會 迅速遠離

2019-06-14 23:12聯合報 記者鄭維真姜宜菁／連線報導

案發後，台南市警四分局安平派出所員警加強安平區水景橋巡邏工作。記者邵心杰／攝影
案發後，台南市警四分局安平派出所員警加強安平區水景橋巡邏工作。記者邵心杰／攝影
分享

台南市接二連三發生情緒異常患者在公開場所隨機攻擊事件，讓人擔憂外出安危，嘉義榮民醫院精神科主任沈正哲提醒民眾，當看到有人自言自語、眼神或表情怪異的人要有警覺性，不要用言語激怒對方，最好的方式眼神不要交會、迅速遠離該處。

沈政哲強調，精神異常病患發生暴力攻擊的機率，與一般人無差異性，請大家勿恐慌，從臨床上分析，易有暴力行為的患者大都有藥酒癮病史，另從性別分析，年輕的男性較易情緒激動、有衝動性，比較有可能出現攻擊行為，而女性病態表徵以自我傷害居多。

沈正哲表示，春夏之際，氣溫逐漸炎熱，躁鬱症患者的心情起伏較大，有可能出現攻擊行為。在公共場所，若當看到有人自言自語、眼神或表情怪異的人要有警覺性，不要用言語去激怒對方，最好的方式眼神不要交會、迅速遠離該處。

台南疑有情緒異常傷人案件不斷發生，猶如社區不定時炸彈，台南市衛生局表示，針對安平一案，周姓嫌犯為衛生局服務中的精神病人，目前已申請強制住院，未來出院後，將結合警政及社區持續掌握病人的動態。

衛生局指，周嫌因病識感不足，就醫、服藥遵從性不佳，此次傷人事件導因為何，需再由醫療團隊及檢察官進一步評估及訊問。

衛生局表示，民眾必須要確診有精神疾病、暴力傾向雙重條件，才會被列管，可透過里鄰系統、社區等通報，目前台南市列管共10163人。有暴力傾向個案，衛生局會與警察局、社會局等前往家訪，就醫評估若認定精神有問題，即會列管強制治療。

患者警察
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

越洋帆船賽意外 船艙進水黑鷹直升機救起8人送醫

2019-06-14 20:46

疑情緒異常男攻擊 8旬翁濺血

2019-06-14 23:15

慶祝警察節 竹市詐欺剋星偵查佐獲表揚

2019-06-14 20:47

警車天雨路滑自撞 連車頂警示燈都撞掉了

2019-06-14 20:43

海巡救溺這次救的是山羌 民眾：被狗追急跳海

2019-06-14 17:36

駕駛車禍後「失蹤」 4小時後50公尺外水溝發現已亡

2019-06-14 16:25

赴澎湖東吉潛水失蹤 男女遊客深夜尋獲安全無虞

2019-06-14 16:14

廂型車翻落10公尺深邊坡 車翻四輪朝天駕駛逃死劫

2019-06-14 15:53

闖紅燈車碰車 一四輪朝天另一車頭扁

2019-06-14 14:51

影／情侶吵架男友鬧自殺 警一腳霸氣踹開門救援

2019-06-14 13:31

苗栗磚造老屋疑遭雷擊起火 幸無傷亡

2019-06-14 12:38

台南老翁公廁旁遭持棍打傷 行凶男子也送醫觀察

2019-06-14 12:04

另類警察節 可愛女警主播「壢警Daily NEWS」

2019-06-14 12:01

影／風雨無阻台中退警天橋掛布條 喊：蔡英文下台

2019-06-14 11:22

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

女持剪刀欲自殘 勇警奪刀阻傷害

2019-06-13 22:16

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

快訊／槍殺模範警察嫌犯 剛剛在高雄落網、人槍俱獲

2019-06-14 22:38

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

2019-06-14 20:39

妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

2019-06-14 15:56

老公貼心買飲料 標籤上「5字偷情鐵證」妻逼問

2019-06-14 14:33

搞不好賠6條命！挾持案平安落幕 關鍵在做對了3件事

2019-06-14 10:00

吃迴轉壽司等了10分鐘空蕩蕩 最後出現的竟是這東西

2019-06-14 17:49

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

赴澎湖東吉潛水失蹤 男女遊客深夜尋獲安全無虞

2019-06-14 16:14

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

男卡拉OK撿屍見女驚醒制止 他竟說「再一下子」

2019-06-14 15:02

公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43

台南驚傳殺警案 梅嫌攜槍逃亡警追緝

2019-06-14 12:46

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

鼻酸！被槍殺模範警察 月初才留言勉大學畢業兒子

2019-06-14 14:35

駕駛車禍後「失蹤」 4小時後50公尺外水溝發現已亡

2019-06-14 16:25

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

首度曝光！台南警案中彈身亡 警掌握兇嫌車輛

2019-06-14 16:23

海巡救溺這次救的是山羌 民眾：被狗追急跳海

2019-06-14 17:36

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

印尼代表處對女移工之死提告 雇主兩姊妹判無罪

2019-06-14 22:24

躲不開死劫？ 模範警二度返回練歌場才遭搶殺

2019-06-14 16:47

越洋帆船賽意外 船艙進水黑鷹直升機救起8人送醫

2019-06-14 20:46

醉翁持棒打死碎念妻 辯無意殺妻法官裁押

2019-06-14 19:24

台南模範警察遭槍殺 警署長：嫌犯很快會逮捕到案

2019-06-14 17:51

警察節大會他最紅 基隆帥警RAP嗨翻全場像歌星

2019-06-14 19:45

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21

遭槍殺偵查佐右上臂有1彈孔 檢察長：儘速緝凶

2019-06-14 15:59

大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43

特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08

台南驚傳殺警案 黃偉哲：已要求警局全力緝兇

2019-06-14 11:39

徐乃麟不只被控賣屋詐財 又被指騙投資簽本票

2019-06-14 13:51

搜索前洩密 調查局苗栗縣站前組長遭判刑

2019-06-14 16:35

影／風雨無阻台中退警天橋掛布條 喊：蔡英文下台

2019-06-14 11:22

台南驚傳殺警案 檢察官親自到場指揮

2019-06-14 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top