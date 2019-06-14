慶祝警察節 竹市詐欺剋星偵查佐獲表揚

2019-06-14 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市警察局今天下午辦理108年第41屆警察節慶祝大會，邀來市長林智堅主持頒獎，值得一提的是，一分局偵查佐白恩堅，靠10年累積的鑑識經驗，2年內偵破超過50件案，當中包括詐騙金額超過2255萬，受害人達14人的跨國詐欺案，獲得績優員警表揚。

偵查佐白恩堅號稱詐欺剋星，107年起連續破獲超過50件詐欺案，他原先從事鑑識工作，轉任偵辦詐欺案後，靠著10年刑事鑑識經驗，從被害人身上找出細微線索，抽絲剝繭後將案件偵破。他說，「讓民眾有感」的訣竅，就是先抓出詐騙車手，取回被詐金額後，再向上溯源詐欺首腦。對於獲得表揚，白恩堅說，只是「運氣比較好」，因為同事團隊的支持相當到位，未來也會繼續努力打擊詐欺，守護民眾財產安全。

新竹市長林智堅表示，新竹市是全國最幸福的城市，一個幸福的城市，最重要的是有安居樂業的生活，更重要是有一個安全的環境，感謝鄧學鑫局長及基層同仁的努力之下，新竹市奠定相當良好的基礎。林智堅市長強調，新竹市民素質高，無論是交通壅塞或治安問題，市民皆時時刻刻協助市府監督城市大小事，而警察同仁總是在第一線及時處理，相當的辛苦，因此藉由今天一年一度的警察節，感謝所有警察同仁的辛苦付出。

林智堅說，新竹市警察局現有人數為1022位，但實際上有1111名員額編制，未來將分4年逐年編列預算，補滿89名基層警力缺額，藉此減低員警的出勤負擔。