平鎮分局警察節辦競賽 警友主任加碼球鞋全場驚喜

2019-06-14 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市平鎮警分局為慶祝警察節，今天下午在平鎮國民運動中心舉辦趣味競賽活動，獲獎隊伍及員警除了可以領獎金，平鎮警友辦事處主任葉雲宙也加碼送員警1雙運動鞋，慰勞辛苦的員警，驚喜禮讓在場員警忍不住說「真是太棒了」，相當開心。

平鎮警分局長黃炳訓說，今年年警察節慶祝活動，除了表分局績優同仁，也特別感謝警友辦事處主任葉雲宙全力相挺，現階段員警的勤務越來越繁重，為了鼓舞同仁士氣，今年警察節慶祝活動一改常態，另外規畫熱鬧的運動競賽，讓員警快樂揮灑汗水，悠閒的渡過一個屬於自己的節日。

分局慶祝警察節活動3個運動項目同步進行，分別為拔河競賽、三對三籃球鬥牛及乒乓球比賽，全部採單淘汰制，各項競賽前3名除可得到優渥的獎金外，被淘汰的參賽員警也不用失落，只要參賽就有參加獎，雖然通通都有獎，但是大家為了拼大獎，各隊不分階級也不客氣，尤其拔河全都奮力撕殺，不至裁判鳴笛分出高下決不鬆手。

黃炳訓表示，一般的民眾很難體會警察工作箇中辛酸，希望透過這樣的輕鬆的慶祝活動，能讓同仁得到片刻的休閒，持續而為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神。