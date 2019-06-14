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警察節大會他最紅 基隆帥警RAP嗨翻全場像歌星

2019-06-14 19:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。

基隆市警察局今天仁安排精采的RAP及防身術表演，讓今年的警察節特別活潑，林右昌應邀出席並表揚績優與資深員警，除感謝員警平日奉獻，也提醒同仁執勤時注意自身安全，他會全力支持警察同仁，作大家的後盾。

林市長表示，自他上任以來，基隆市的警務工作在各層面的表現優異，帶給市民治安良好、人民安心的生活環境，他特別對於大家的努力及奉獻表達最高敬意，尤其在大會中受獎的員警、義警、義交、民防及3Q退警志工等，他也都表達尤衷的謝意。

不過，由於在台南市也傳出員警不幸遇襲死亡事件，林右昌特別提醒警察執勤時一定要注意自身安全，不希望再有任何員警犧牲的案件發生，請警察局長官在要求同仁的同時，也要關心員警的情緒、家庭及身心狀況，希望讓員警在沒有後顧之憂的情況下執勤，他也會全力支持警察同仁，作大家的後盾。

第二分局帥警盧政綱，從20歲警專一年級時就對饒舌產生興趣，平時喜歡跟著音樂自說自唱，雖然從來沒有舞台表演經驗，今天在基隆市警察局警察節慶祝大會上台風穩健、落落大方，搭配警察局同仁活潑表演嗨翻全場。

基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，...
基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。圖／基隆市政府提供
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基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，...
基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。圖／基隆市政府提供
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基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，...
基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。圖／基隆市政府提供
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基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。圖／基隆市政府提供
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基隆市警察局今天舉行慶祝警察節活動，表揚模範警察、績優警勤區等，市長林右昌到場，特別的是一名帥警盧政綱的饒舌歌表演，嗨翻全場。圖／基隆市政府提供
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警察基隆林右昌
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