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台北遊客赴澎湖東吉潛水 1對男女失蹤待搜救

2019-06-14 16:14聯合報 記者林保光╱即時報導

從台北市到澎湖旅遊的陳姓男子和黃姓女子，今天與其他遊客共13人包船到澎湖東吉海域潛水，2人眾人到定點潛水卻未上岸。初步瞭解這對男女的住處是同地址，可能是1對夫婦。澎湖海巡隊已出動2艘海巡艇赴出事海域搜尋，空中偵巡直升機也自台中前往空中搜尋，尚未發現這對男女的去向，正擴大搜救中。

據海巡人員瞭解，陳姓男子（42歲）與黃姓女子（41歲），今天上午8點多，與另11名遊客搭「桶盤168」號娛樂漁船，自澎湖馬公港出海，直到上午10點多，在距離東吉嶼約500公尺海域，和所有遊客一起下海潛水，但中午12點50分，所有潛水客都拉浮力帶上船後，一點名，卻發現他們失蹤沒上船，在海上也沒發現他們。

漁船馬上向海巡署求救，海巡署第八（澎湖）海巡隊立即派遣PP-10066，PP-10061海巡艇趕赴搜救。澎湖海巡隊表示，2艘海巡艇在今天下午1點40分抵達東吉海域搜尋，海巡署也派空中偵巡直升機由台中起飛，到東吉海域空中偵巡，但還沒找到這對男女的蹤影。

據瞭解，桶盤168漁船上午出海時，風力約4至5級，評估可以潛水，漁船才報關載13名潛水客出海。但到中午以後，風力變強，海象變差，出現8級陣風，海象轉中浪，漁船才請潛水客上船。孫姓船長告訴海巡人員，上船一點名就發現2人失蹤。

海巡署等單位瞭解，失蹤的陳姓男子和黃姓女子在台北市的地址一樣，可能是夫妻，但還須進一步查證。

澎湖海巡隊出海搜尋失蹤的潛水客。記者林保光／翻攝
澎湖海巡隊出海搜尋失蹤的潛水客。記者林保光／翻攝
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澎湖海巡隊出海搜尋失蹤的潛水客。記者林保光／翻攝
澎湖海巡隊出海搜尋失蹤的潛水客。記者林保光／翻攝
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海巡署澎湖失蹤

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