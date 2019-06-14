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廂型車翻落10公尺深邊坡 車翻四輪朝天駕駛逃死劫

2019-06-14 15:53聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今天上午11時許，30歲陳姓男子駕駛一輛廂型車，行經國道3號南下164.7公里處，疑似失控衝撞護欄，整輛車翻落10多公尺深的邊坡，車子四腳朝天，消防人員獲報趕抵現場救出陳男，被送往大甲李綜合醫院救治。

院方表示，陳男肋骨斷裂、氣血胸，生命跡象穩定。詳細事故發生原因，還有待警方調查釐清。

一輛廂型車疑失控衝撞護欄，整輛車翻落10多公尺深的邊坡，車輛毀損嚴重。記者余采瀅...
一輛廂型車疑失控衝撞護欄，整輛車翻落10多公尺深的邊坡，車輛毀損嚴重。記者余采瀅／翻攝
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一輛廂型車疑似失控衝撞護欄，整輛車翻落10多公尺深的邊坡，車子四腳朝天。記者余采...
一輛廂型車疑似失控衝撞護欄，整輛車翻落10多公尺深的邊坡，車子四腳朝天。記者余采瀅／翻攝
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