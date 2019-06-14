另類警察節 可愛女警主播「壢警Daily NEWS」

2019-06-14 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢警分局慶祝615警察節，在臉書粉絲專頁推出一系列影片，已經製作3部曲，內容蒐集各所治安、交通及服務面項的影片剪輯，找來可愛女警主播播報「壢警Daily NEWS」，各派出所所長搞笑化身「特派記者」，講述員警每個執勤當下情況，讓大家能身歷其境、感同身受。

全片以新聞台播報新聞的方式，輕鬆詼諧的開頭，帶入每個執勤過程驚險、震撼、暖心的瞬間。每位所長素人上陣拍攝，平常抓歹徒威嚴的形象瞬間崩毀，面對鏡頭有人瘋狂吃螺絲，還有人頻頻笑場NG，好不容易拍完都直呼「我還是去抓壞人好了」。

看似輕鬆的表現手法，背後其實是員警奮不顧身跳下圳溝解救輕生的婦人、攔阻在街上橫衝直撞的酒駕車輛、為迷途的老人找到回家的路、巡邏查獲整車槍彈軍火及快速壓制酒後鬧事的酒客，這些都只真實情節的一小部分，每天都在員警身邊上演。

影片最後分局長劉印宮也來一段暖心的結語，帶著大家向所有無畏、無私奉獻的警察人員道聲「謝謝你，警察節快樂」。

3部曲網址:

https://youtu.be/o0Nnk2Gm5YI

https://youtu.be/J7Jn76CllbU

https://youtu.be/K--fw1Tf15A