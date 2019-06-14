親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

名導演北野武離婚 稱妻「世上最可怕」見面只想談判零用錢

總冠軍G6／勇士湯普森30分受傷報銷 第四節陷入苦戰

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳一名20歲男子墜樓事件，消防人員獲報趕抵現場，發現男子已經倒臥在2樓遮雨棚上，緊急送往沙鹿光田醫院急救。警方目前正進一步釐清原因中。

今天上午8時45分，20歲男子疑因心情不佳，從5樓的出租套房跳樓，摔落在2樓遮雨棚上，緊急送沙鹿光田醫院急救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳墜樓事件。圖／民眾提供
台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳墜樓事件。圖／民眾提供
分享
台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳墜樓事件。記者余采瀅／翻攝
台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳墜樓事件。記者余采瀅／翻攝
分享

台中市

相關新聞

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

影／風雨無阻台中退警天橋掛布條 喊：蔡英文下台

2019-06-14 11:22

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

女持剪刀欲自殘 勇警奪刀阻傷害

2019-06-13 22:16

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

好貴的空心菜！婦人亂拔 損失2000元

2019-06-13 20:36

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

台南小五生遭竹棚壓死 法醫解剖全身多處壓傷

2019-06-13 18:37

台北霞海城隍廟今夜巡 警方派50多人力嚴控滋事

2019-06-13 18:06

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

影╱行車飄移引起注意 酒駕男疑逃避警車自撞身亡

2019-06-13 17:27

金城鬧區轎車冒火嚇壞民眾 消防隊馳速救援

2019-06-13 17:08

身障男雨中推輪椅畫面悲情 員警馳援喜劇收場

2019-06-13 16:05

3歲小女童偷溜出門迷路 暖警透過村里廣播找到家人

2019-06-13 16:03

婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12

影／瑞士帥哥「丟包」急旅行泡湯 暖警火速尋回

2019-06-13 12:45

女學生出門當志工卻遇車禍命危 父淚：老天怎不幫她？

2019-06-13 12:39

影／普悠瑪救災有感 愛爾麗捐救護車17號給宜蘭

2019-06-13 12:17

影／家暴STOP！ 中信兄弟啦啦隊正妹教你這樣做

2019-06-13 11:34

警界美模男！ 20多名志工媽媽台中包車來嘉義看他

2019-06-13 10:58

影／深夜遇火警難逃 勇敢媽抱5月嬰躲陽台被誇「正確」

2019-06-13 10:47

影／失智阿嬤迷路了警用人臉辨識 她開心比YA爆笑聲

2019-06-13 10:36

侯友宜：新北市沒有軟弱的警察

2019-06-13 09:47

新北五股越堤道汽車暴衝撞10台機車 多名騎士送醫

2019-06-13 09:39

「比當警察還累」 退休警改做這行 夫妻半夜愛找他

2019-06-13 09:00

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼古丁

2019-06-13 11:57

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

挾持案平安落幕 徐國勇「下令」：兩位小隊長破格升職

2019-06-13 15:51

好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

一再出意外…司機看不下去 國道客運血汗班表曝光

2019-06-13 12:55

女學生出門當志工卻遇車禍命危 父淚：老天怎不幫她？

2019-06-13 12:39

熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top