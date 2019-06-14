台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市沙鹿區台灣大道七段一處大樓，今天上午8時許驚傳一名20歲男子墜樓事件，消防人員獲報趕抵現場，發現男子已經倒臥在2樓遮雨棚上，緊急送往沙鹿光田醫院急救。警方目前正進一步釐清原因中。

今天上午8時45分，20歲男子疑因心情不佳，從5樓的出租套房跳樓，摔落在2樓遮雨棚上，緊急送沙鹿光田醫院急救。