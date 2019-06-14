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天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16聯合報 記者王駿杰╱即時報導

鋒面來襲，新竹市昨晚至今降下大雨，使部分地下道出現淹水情形，雖然地下道會以預警系統放下柵欄，禁止車輛通行，但仍有民眾開著BMW轎車硬闖三姓橋地下道，原研判車輛可通過約120公分積水處，結果車輛一到水深處就拋錨，受困車內，所幸消防、警察人員及時趕抵，將人救出，幸無大礙。

消防局指出，新竹從昨夜起出現強降雨，部分地下道出現積水，目前積水都已漸漸退去，該BMW轎車車主硬闖柵欄，衝進地下道才會造成車輛拋錨，所幸及時救出，才未滅頂，呼籲民眾無論騎機車或開車，若看見積水不要強行通過，以免發生危險。

所幸消防、警察人員及時趕抵，將人救出，幸無大礙。記者王駿杰／翻攝
所幸消防、警察人員及時趕抵，將人救出，幸無大礙。記者王駿杰／翻攝
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