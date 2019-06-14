貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市貢寮區台2丙27.5K基稫公路，今天早上有1台3.5噸貨車，衝到1.5公尺深的坡坎，車頭朝下擠壓，駕駛受困，沒有意識。

早上各地雨勢趨緩，無相關災情，新北市政府於8時，將災害應變中心改為三級開設，由消防局持續監控氣象資訊。沒想到半小時候傳出這起車禍意外。

新北消防局表示，已派人搶救，但因車頭擠壓變形，協助脫困極困難，現場需要吊車支援，目前設法搶救中。