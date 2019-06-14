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震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐凌晨中彈慘死

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗地區昨晚到今晨雨勢持續不斷，部分道路出現路樹斷折、落石影響交通，泰安鄉公所上午宣布鄉立幼兒園今天全天停課

苗9線道路在造橋、竹南五福大橋路段，因橋旁山坡土石滑落，清晨6點30分警方以交通錐封路。

另外，接近上午8點，一輛轎車行經造橋鄉苗17線大龍村8鄰、9鄰路段時，突然遭斷折的路樹擊中，羅姓駕駛受困並受擦傷，被消防人員救出送醫。

苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者...
苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者...
苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者...
苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗17線造橋鄉大龍村路段清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗9線造橋鄉五福大橋旁山坡土石滑落，上午封路。圖／記者胡蓬生翻攝
苗9線造橋鄉五福大橋旁山坡土石滑落，上午封路。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗9線造橋鄉五福大橋旁山坡土石滑落，上午封路。圖／記者胡蓬生翻攝
苗9線造橋鄉五福大橋旁山坡土石滑落，上午封路。圖／記者胡蓬生翻攝
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幼兒園停課

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