苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗地區昨晚到今晨雨勢持續不斷，部分道路出現路樹斷折、落石影響交通，泰安鄉公所上午宣布鄉立幼兒園今天全天停課。

苗9線道路在造橋、竹南五福大橋路段，因橋旁山坡土石滑落，清晨6點30分警方以交通錐封路。