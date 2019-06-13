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網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08聯合報 記者邵心杰╱即時報導

有群網友在臉書社群PO文，昨天深夜組隊前往台南市中西區一棟老舊大樓探險，意外在大樓內一間房間發現一具白骨，馬上報警處理，台南市警二分局依其身上證件，推判70多歲獨居屋主，勘查現場，屋內雖然凌亂，但未發現可疑外力介入跡象，今天找來家屬進行DNA比對，進一步確認死者身分。

昨天深夜11點多，警方接獲民眾報案，立即派員到場調查，並在府前路上大樓5樓房內，在房間的地上發發現該具遺體，且因死亡多時，只剩下骨骸。全身骨骸完整，無明顯破壞或損傷。

警方從死者身上證件，推判是70多歲獨居屋主，同時，勘驗現場，發現屋內雖然凌亂，但未發現可力介入跡象。警方訪查，其他住在同棟住戶，住戶表示，已超過半年，沒看到死者出來了。

警方調查，該棟大樓多為套房式房間，絕大多數的住戶早已搬走，只剩下少數幾戶。然而，大樓年久失修，外觀看起來像廢棄大樓，這次因為有網友組成探險隊，深夜前往該處探險，意外發現該名獨居老人死亡。

警方報請檢方相驗，今天找到家屬出面，對其死因沒有意見。為求慎重起見，檢方要求進行DNA比對， 進一步確認死者身分，家屬也配合採樣DNA，也希望讓死者早日入土為安。

網友在臉書社群PO文發現遺骸的經過，也配合警方調查。圖／翻攝自臉書
網友在臉書社群PO文發現遺骸的經過，也配合警方調查。圖／翻攝自臉書
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獨居老人DNA
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