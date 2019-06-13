新制服顏色深藏危機 警察節禮物反光背心受歡迎

2019-06-13 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



警察制服剛改版，服裝顏色比原來的制服來的深，夜間較難辨識。基隆市仁愛市場主委王泓四在6月15日警察節來臨前，到基隆市警一分局致贈300件警用反光背心，在第一線執勤員警覺得這件禮物很實用，覺得窩心。

警察節來臨前，各地警友會及民間社團多會慰勞員警，感謝警方長期維護地方治安、交通及為民服務的努力。王泓四致贈反光背心時說，警察工作的辛苦不是一般民眾能夠體會，期盼市民給予肯定與支持，也祝全體警察同仁警察節快樂。

警一分局長婁子才表示，警察改穿版深色制服，夜間視線不佳較易生交通事故，未來加穿高係數反光條的反光背心，員警執勤安全將更有保障。

基隆市警友會第四辦事處主任游春木與警四分局長李俊德也準備紀念品，在主管會報贈送分局同仁。代表警友會出席的辦事處副主任黃兆甸說，今年的禮物是電動磨豆咖啡機，希望員警辛勤付出維護社會治安、交通的同時，也能隨時享用一杯香醇咖啡提振精神。