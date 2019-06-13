金城鬧區轎車冒火嚇壞民眾 消防隊馳速救援

2019-06-13 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



1台停放在金城鎮鬧區小巷的自小客車今天上午因不明原因發生火警，現場汽車車頭冒出大量濃煙及有火舌竄處，情況十分危急，嚇壞周遭住戶，金門縣消防局獲報火速前往搶救，但附近的巷弄狹窄，消防車無法進入，最後是拉了7、8條水線，才順利進行救火，打火兄弟花了10分鐘就順利控制火勢，初估財物損失約5萬元，詳細起火原因將由消防局進行鑑定中。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天上午7時18分接獲民眾報案，指稱在金城鎮的珠浦南路32號附近（靠近許氏宗祠），有1台自小客車引擎室冒煙起火，指揮中心立即派遣金城、金寧分隊前往搶救，總計出動各式消防車4輛及消防人員14名、義消人員2名。

金城分隊指揮官副大隊長董必文說，由於該區的巷道狹小，消防車抵達現場後，發現消防車輛無法進入，立即指示將消防車輛停放於距事故現場約140公尺遠的民族路212號前，並指揮所屬使用分隊研發的快速水帶佈線車進行佈線，使得佈署水線的效率大為提昇，快速佈線到達事故現場。

金城分隊小隊長李正義也當下立即使用滅火器進行壓制火勢，另配合水線進行滅火攻擊，隨後利用破壞器材將車體破壞並將引擎室撬開，快速將火勢撲滅。在金城消防分隊的打火策略應用得宜下，火勢在上午07時29分獲得控制，隨即進行殘火處理，並於上午07時40分火勢完全熄滅。