北市天母一大樓牆面剝落 車損無人傷

2019-06-13 17:26 中央社 台北13日電



台北市士林區中山北路七段一處大樓今天突然發生屋頂外牆剝落事件，警消獲報前往處理，大量碎片砸損路邊停車格上的6輛汽、機車，幸未釀任何傷亡，後續交北市都發局辦理。

北市警消今天上午8時53分獲報，指士林區中山北路七段一處大樓的頂樓磚瓦突然剝落，碎片掉落大樓旁的路邊停車格和馬路，立即派員到場處理並拉起封鎖線。

經查落下碎片約佔長8公尺、寬兩車道範圍，造成路邊停放的一輛汽車、5輛機車損壞，幸無人傷亡，警消也請台北市環保局清潔隊到場清理，目前已恢復現狀，大樓外牆問題後續交台北市都發局辦理。