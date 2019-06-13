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北市天母一大樓牆面剝落 車損無人傷

2019-06-13 17:26中央社 台北13日電

北市士林區中山北路七段一處大樓今天突然發生屋頂外牆剝落事件，警消獲報前往處理，大量碎片砸損路邊停車格上的6輛汽、機車，幸未釀任何傷亡，後續交北市都發局辦理。

北市警消今天上午8時53分獲報，指士林區中山北路七段一處大樓的頂樓磚瓦突然剝落，碎片掉落大樓旁的路邊停車格和馬路，立即派員到場處理並拉起封鎖線。

經查落下碎片約佔長8公尺、寬兩車道範圍，造成路邊停放的一輛汽車、5輛機車損壞，幸無人傷亡，警消也請台北市環保局清潔隊到場清理，目前已恢復現狀，大樓外牆問題後續交台北市都發局辦理。

北市
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