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萌翻了！小小制服警用「舞」力鎮壓麻豆警察分局

2019-06-13 14:51聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

慶祝警察節！台南市麻豆警分局今天來了一群小小警察，穿著警察新製服，騎著白色警車，熱舞獻花又獻吻，麻豆警分局長楊慶裕和各所所長及麻豆派出所員警、偵查隊員看到可愛的小朋友天真無邪的笑容，都非常開心。

位在麻豆警分局對面的新生舞蹈團負責人陳建良表示，平常工作之餘，經常看見警察人員忙進忙出，相當辛苦，因為警察人員的辛苦付出，大家才能安居樂業，因警察節快到了，為了感謝警察辛苦的付出，自行編排了一支「小小警察舞」，今天到麻豆警分局表演，希望透過小朋友可愛逗趣的舞蹈，讓警察人員開心一下。

小小警察舞團由12位國小一、二年級與幼稚園的小朋友組成，原本要巡迴麻豆警分局轄區13個派出所演出，麻豆警分局長楊慶裕考量小朋友這樣奔波相當累，利用今天下午召開主管會報，邀請小朋友來演出，也準備餅乾等小禮物送給小朋友。

下午2點，當小朋友騎著小小機車，伴隨歡樂的音樂，出現在麻豆警分局，楊慶裕分局長和員警們立刻拿出手機拍照錄機，看到小朋友專業的舞蹈及可愛的動作，都非常開心，員警說，「原來小朋友穿警察制服這麼可愛！」楊慶裕也說，藉這個機會拉近警民距離，也許會有小朋友立志成為警察。

麻豆警分局長楊慶裕接受小朋友獻花獻吻，非常開心。記者吳淑玲／攝影
麻豆警分局長楊慶裕接受小朋友獻花獻吻，非常開心。記者吳淑玲／攝影
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小小警察到麻豆警分局表演，慶祝警察節。記者吳淑玲／攝影
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麻豆警分局今天有一群小小警察來表演，慶祝警察節。記者吳淑玲／攝影
麻豆警分局今天有一群小小警察來表演，慶祝警察節。記者吳淑玲／攝影
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麻豆新生舞蹈團小朋友穿著警察製，騎著小小警車到麻豆警分局。記者吳淑玲／攝影
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警察制服
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