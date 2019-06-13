婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區日前1間超商出現1名婦人狂毆超商女店員的事件，疑似因婦人在店內用餐區用餐，卻沒有自行收拾殘餘，店員上前提醒婦人是否可以順手將垃圾拿到回收桶收拾，但婦人不滿，竟當場情緒失控狂毆店員，還扯住店員長髮將她摔在地上，連續甩店員10巴掌，其他顧客見狀急忙上前攔阻，雙方事後還到警局互控傷害。

事發在三重區安和路上的萊爾富超商，當時1名劉姓婦人在店內用餐區用完微波食品，林姓女店員上前提醒婦人要自行收拾垃圾，但婦人質疑為何要自行收拾，還雙手抱胸面對店員勸說，沒想到婦人疑一時情緒失控，直接就對女店員動手毆打。

據《蘋果新聞網》報導，婦人先是用手指不斷戳女店員額頭，女店員隨即出手阻擋，沒想到婦人更是火冒三丈，直接雙手併用狂毆女店員手臂，女店員雖然極力阻擋，但婦人怒氣未消，直接就扯著店員的長髮，直接將她摔倒在地，隨後更趁店員跌坐在地無力反抗的時候，連甩女店員10個巴掌，還不斷將店員扯髮拖行，甚至一度欲拿椅子砸向店員。