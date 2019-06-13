女學生出門當志工卻遇車禍命危 父淚：老天怎不幫她？

2019-06-13 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣18歲朱姓女學生到彰化基督教醫院當志工後，返家途中卻發生車禍命危，今天彰化縣長王惠美前往醫院探視，並號召大家一起幫她集氣，朱爸爸今天眼眶含淚謝謝大家，並感傷的說，有一次雨下很大，她還是堅持要去當志工，她就是一個這麼喜歡幫助人的孩子，但老天爺怎麼不幫幫女兒呢?

朱姓女學生以往都在彰化秀傳醫院當志工，今年剛如願考上長榮大學護理系，10日晚間因得知阿羅哈客運在國道翻覆造成傷亡，熱心的她即騎車到醫院幫忙，回程途中卻遭一輛賓士車撞到，送往彰基時已無心肺功能，頭骨破裂、腦內大量出血，經搶救後，昏迷指數三，命危仍在加護病房觀察。

王惠美今天也到醫院探視女學生，王惠美說，女學生平常就非常熱心，朱爸爸平常也是熱心在社區服務的人，朱小妹應該也是受父親影響熱心助人，希望大家一起幫她集氣，讓她早日醒來。

朱爸爸今天流著淚說，女兒從小就很雞婆，熱心助人，以前看到有路倒或車禍的人，就會對他說「怎麼不停車下來幫忙呢?」，高中就例用假日去醫院當志工服務，有一次下大雨，她也騎著腳踏車要出去，他勸女兒雨太大不要出去，女兒卻說「若沒去，督導會人手不夠」，當下他真不知要生氣還是心疼?後來只好載她去醫院當志工。

朱爸爸說，原本他反對女兒兒讀護理系，認為當醫護人員太辛苦了，但女兒堅持要當護士，他只得由著她的理想，女兒這麼善良熱心的人「不是說好心會有好報嗎?但老天爺為何沒幫她?為何現在她身上我看不到呢?」