影／普悠瑪救災有感 愛爾麗捐救護車17號給宜蘭

2019-06-13 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



愛爾麗國際醫療集團董事長常如山、總經理劉貞華，有感去年（2018年）10月台鐵普悠瑪列車翻車，造成百人死傷，宜蘭縣急迫需要緊急醫療救護資源，撥列預算，捐贈愛爾麗17號1部高級配備的救護車給宜蘭縣政府消防局。

這輛名為「愛爾麗17號」救護車捐贈儀式，今天在礁溪消防分隊舉行，愛爾麗集團代表、宣傳大使謝祖武等人出席，宜蘭縣政府消防局長徐松奕代表受贈，希望能協助宜蘭強化救護效能，未來能幫助偏鄉地區更多需要緊急救護的傷病患。

徐松奕表示，政府資源有限，但民眾愛心無窮，由衷感謝愛爾麗醫療集團使宜蘭縣的民眾及遊客能享有更高品質的緊急醫療救護，此善行義舉實值得社會大眾敬佩與效法。

謝祖武表示，此次參與捐贈全因常董事長的善舉，愛爾麗時常參與公益活動，看見愛爾麗集團在各大救災場合總是在第一時間緊急捐款襄助，讓他深受感動，也期許自己能在第一時間幫助需要幫助的宜蘭鄉親。

愛爾麗國際醫療集團表示，捐助救護車是集團每年重要公益項目，提供偏遠民眾更完善、更即時的緊急救護資源，傳達回饋鄉里、不忘本的經營理念。