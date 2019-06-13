影／家暴STOP！ 中信兄弟啦啦隊正妹教你這樣做

2019-06-13 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今年初震驚國人的「肉圓爸」家暴事件，新北市林姓男子酒後因肉圓沒加辣，情緒失控對妻小施暴，引發各界撻伐，掀起國人對家庭暴力的重視。台中市第五警分局邀請中信兄弟象隊啦啦隊正妹Landy擔任「五大心防暴小天使」，與反串演出受暴婦女的家防官黃聖凱一同拍攝「STOP 防暴主張」影片，簡單口訣呼籲被害者勇於走出家暴陰影，重拾彩色人生。

台中市警察局第五分局成立「五大心防暴宣導團」，邀請中華職棒中信兄弟象隊Passion Sisters成員Landy擔任「五大心防暴小天使」，並由五分局防治組家防官黃聖凱反串飾演長年受暴婦女，兩人一搭一唱，以簡單口號與圖卡，說明「STOP 防暴主張」。

五分局指出，當自身遭受到家庭暴力侵害時，「Speak」勇敢求助，撥打110、113、「Take」 採取行動，報警、驗傷、蒐證、「Off」 離開危險，辨識危險情境、「Peace」冷靜處理，尋求專業協助。

黃聖凱表示，他接觸到的被害者個案，多為了年幼孩子、家庭和諧、自己沒有經濟能力而選擇隱忍施暴者的家暴行徑，導致被害者的身心靈嚴重受創。

年近一甲子的「阿雪」(化名)長年遭受丈夫酒後家暴，年輕時的她沒有經濟能力，未料生孩子後，丈夫酗酒家暴行徑變本加厲，她為了給孩子一個外表健全的家，選擇繼續隱忍，如今孩子長大成人，她已忍無可忍，勇敢申請家暴令。

「早知道就不該忍這麼多年！」阿雪向警方表示，以前睡覺總擔心老公酗酒回家打她，申請家暴令後，「我終於可以安穩入睡了」，希望藉由自己的親身經歷，呼籲更多的被害者勇敢站出來，別再隱忍暴力行徑。

第五分局分局長郭士傑表示，家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體或精神上不法侵害之行為」，人人都有免於暴力、免於恐懼和免於受虐的權利。在家庭暴力發生的當下，要先保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並盡快撥打110報警，由警察介入制止暴力，蒐集犯罪證據，並協助護送被害者就醫。

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