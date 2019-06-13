警界美模男！20多名志工媽媽台中包車來嘉看他

2019-06-13 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣警局中埔分局中埔派出所長黃明勝，長得高帥挺拔，個性風趣又未婚，4年前在台中瑞井派出所服務時，深受警局志工媽媽喜愛，日前20多名志工媽媽，特別包遊覽車南下嘉義，到中埔派出所探望「黃金單身漢」、祝福警察節快樂，並笑稱年過40的黃明勝是「美模男」，現場歡笑聲不斷，也讓黃明勝尷尬直言「最難忘的警察節！」

43歲的黃明勝在警界服務已17年，先後任職台北汐止、台中烏日分局，去年調回故鄉嘉義縣，目前擔任中埔分局中埔派出所長，因為個性隨和相當受歡迎，上周末20多名他在台中服務，認識的志工媽媽，專程包遊覽車來嘉義看他，眾女子不僅圍繞他合影留念，還稱黃明勝像「美模男」，至今高帥不變。

黃明勝表示，被這麼多「美婦女」包圍真的很不好意思，並說明其實多數志工媽媽家人、先生都有來，眾人只是為製造「笑果」不入鏡，但能有這麼多好朋友專程包車來嘉義看他，真的很開心，也非常感謝大家對警察的支持。