影／失智阿嬤迷路了警用人臉辨識 她開心比YA爆笑聲

2019-06-13 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市六旬李姓老婦10日晚間被市民通報，疑為失智長者，警方獲報到場後，發現李婦牽著狗在原地繞來繞去，看似已迷途，警方前往詢問，發現李婦已忘記自家住址，警方拿出小電腦替李婦拍照，欲利用即時相片查身分，李婦見警員幫她拍照，開心的比出「YA」的手勢，可愛的模樣讓替她焦急的民眾笑開懷，幸好經多方詢問後，順利查出李婦住處，幫她順利返家。

台中市第三分局合作派出所警員黃孟偉、陳建福10日擔服巡邏勤務時，接獲通報稱於轄內有迷失老人，員警隨即前往，熱心民眾告訴警方，晚間看見李姓老婦（65歲）與她的愛犬於附近走動，原以為是在遛狗，後來發現李婦來來回回走了許久，像是在找路，便趨前關心，才知原來她到附近看診後，欲返家時卻忘了回家的路。

警方調查，李婦雖然言語能表達，但疑有失智傾向，記不得家中地址，也不知道自己的年籍資料，身上更未帶任何證件，經警方多次詢問，李婦也只勉強說得出自己的姓名，警員試圖以M-Police即時相片比對查證其身分，李婦見警員幫她拍照，還開心比YA手勢，讓現場增添笑聲。