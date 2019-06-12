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影／台中行車糾紛火爆男當街猛K頭砸車被法辦

2019-06-12 21:48聯合報 記者趙容萱╱即時報導

35歲余姓男子昨晚8時騎機車行經台中市霧峰區中正路時，因不滿20歲諶姓男子騎車靠太近，差點擦撞，下車理論，愈說愈氣，怒持健身棒，對諶姓男子猛K頭、踹倒機車、砸車，路人看不過去報警，並PO上臉書，警方獲報到場，制伏施暴的余男，受傷諶男堅持提告，警方詢後依傷害、毀損罪嫌移送法辦。

警方調查，余姓男子因行車糾紛，超車到下一個路口，攔下正在停等紅燈的諶男，找對方理論，

一下車就飆罵，諶男見對方來勢洶洶，並沒有回嘴，拿起手機蒐證，此舉卻惹火了余男，余男當時正準備出門健身，身上還有帶健身棒，余男邊罵邊砸掏出健身棒，猛砸對方機車，又耍猛往諶男的頭部狂K，幸好諶男戴安全帽，僅臉部擦傷。

余男見諶男仍繼續搜證，愈說愈氣，一腳踹倒機車，又狂K對方好幾次頭，最後推打對方，諶男氣不過，停止搜證，還手抵抗，2人滾在地上扭打成一團，路人見狀報警，員警趕抵現場，這時余男還氣勢洶洶的在警察面前要追打諶男，當場被制伏，到了派出所，諶男因臉部、手部受傷，提出傷害、毀損告訴。

影片被PO上臉書，網友紛紛留言認為「太過分了」、「該關起來」，「當街打人，太誇張」，還有人稱讚諶男「修養太好了」。

霧峰派出所郭岱陽所長表示，2人因行車糾紛，余男情緒失控拿擴胸棒毆打諶男，造成諶男臉頰和手臂受傷，機車儀表板和車尾燈也損壞，余男當時並未喝酒，訊後依傷害、毀損罪嫌移送法辦。

警方逮捕街頭施暴的余姓機車騎士，詢後依傷害、毀損罪嫌移送法辦。圖／翻攝自臉書社團...
警方逮捕街頭施暴的余姓機車騎士，詢後依傷害、毀損罪嫌移送法辦。圖／翻攝自臉書社團「霧峰人俱樂部」
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余姓機車騎士（左）因行車糾紛，在街頭怒拿健身棒猛K諶姓男子（右），全程被PO在臉...
余姓機車騎士（左）因行車糾紛，在街頭怒拿健身棒猛K諶姓男子（右），全程被PO在臉書。圖／翻攝自臉書社團「霧峰人俱樂部」
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