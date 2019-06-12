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調查局龍舟挑戰賽 橘隊泰國執法者翻船影片曝光

2019-06-12 18:41聯合報 記者張宏業╱即時報導

「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」今天邁入第3天，調查局為了將FBI國家學院的「黃磚道」森林障礙賽複製到台灣，今天上午在新北市「微風運河」舉辦龍舟挑戰賽，參賽的橘隊泰國執法人員，在伸手準備奪旗時，因重心不穩跌入水中，連帶讓整艘船也翻覆，所幸無人傷受傷，橘隊人員笑說，「差1秒就能奪旗，實在可惜。」

龍舟競賽分成紅、橘、黃、綠、紫、藍6隊，每隊有18名槳手與1名奪旗手，每隊隊長由調查官擔任，負責口譯工作，協助外籍執法人員了解如何操作龍舟槳，橘隊隊長由台北市調查處調查官李奕辰領軍。

根據空拍機畫面顯示，橘隊與藍隊快抵達終點時，雙方僅差1個身位，藍隊順利奪旗後，橘隊的泰籍奪旗手也起身準備，當他伸出右手要奪旗那一刻，疑因身體太過傾斜，導致重心不穩摔入水中，整艘龍舟也瞬間向右翻覆，船上所有選手全都落水，船上還有FBI美籍執法官員。

當時後方駕駛快艇的龍舟教練見狀，立即趨前救援，選手都有穿救生衣，無人受傷。FBI校友指出，「大家落水後都手牽手聚在一起，充分展現革命情感，這場有驚無險的龍舟賽，會是一輩子難忘的經驗。」

FBI國家學院每年都會邀請調查局、警政署前往受訓，調查局今年遴選國際事務處美女調查官蔡佩汶參加，蔡佩汶今天被分組在紅隊，最終以2分39秒86奪冠，相比去年中華隊在亞運奪金的2分11秒691，只差不到半分鐘，對初次體驗賽龍舟的FBI幹員來說，成績相當不錯。

今早FBI執法人員整隊時，排列出FBINAA（FBI國家學院）字樣隊形，調查局呂文忠也與他們集體大合照，同時豎起大拇指，齊聲高喊「台灣讚」。

FBI泰國奪旗手（左）起身準備奪旗。圖／讀者提供
FBI泰國奪旗手（左）起身準備奪旗。圖／讀者提供
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FBI泰國奪旗手疑因重心不穩，奪旗時連人帶船翻覆水中、場面有驚無險。圖／讀者提供
FBI泰國奪旗手疑因重心不穩，奪旗時連人帶船翻覆水中、場面有驚無險。圖／讀者提供
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