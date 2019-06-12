阿嬤忘記私房錢藏哪 員警陪聊半小時找回20萬

2019-06-12 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣玉里警分局東里派出所日前接獲報案，一名75歲阿嬤聲稱自己家裡遭小偷，存放在房間現金不翼而飛，員警李政修獲報後趕往現場時，阿嬤不停驚慌失措說道「那是我存很久的錢啊！怎麼一下子都不見了？」李員聞訊感到疑惑，仍一邊安撫阿嬤、一邊仔細詢問事發經過。

阿嬤啜泣說，那是自己存了很久的私房錢，金額大概有20萬，裝在信封裡外層再用塑膠袋套起來，由於李員查看屋內外門窗，都沒有遭侵入破壞的痕跡，屋內也沒有遭竊賊翻動的情形，李員想起關鍵字「私房錢」，研判會不會是阿嬤忘記自己把錢藏哪兒去了？

李員於是先與阿嬤話家常，接著把話題一步步導向存錢觀念，他陸續用「阿嬤幾時開始存錢的？」、「私房錢有拿出來應急或借人嗎？」、「平時私房錢都收去哪？」聊著聊著過了快30分鐘，阿嬤突然彎腰朝陰暗的床底下探頭，李員從旁打開手電筒，果然在深處找到裝著私房錢的塑膠袋。