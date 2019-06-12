塔羅牌解讀師外出買晚餐 蠟燭燒玻璃釀火災

2019-06-12 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



有接觸過塔羅牌的人都知道一些規定，比如塔羅牌要用黑布包好，不能讓他人觸碰、開牌儀式及占卜過程使用蠟燭能增強效果；不過，玩牌不慎釀成火災就得不償失了！

34歲陳姓女技術員平時會以塔羅牌占卜，正學習當一名解讀師，上月她於新竹市租屋處使用塔羅牌，將蠟燭放置於玻璃罐中，期間未將火熄面就出門買晚餐，不料，蠟燭疑燒破玻璃罐，間接引燃桌面紙板，引發火災，瞬間濃煙密佈，所幸消防隊即時趕抵，及時佈水線滅火，才未釀成嚴重傷亡。

碰！消防局指出，上月接獲陳女鄰居報案，指陳女租屋處發生火警，有煙臭、爆炸狀況，消防員趕抵現場，發現門縫下有濃煙不斷冒出，站在大門外就可感受高溫，立刻將門鎖破壞，進入屋內佈水線將火勢撲滅。

陳女租屋處起火點附近擺有塔羅牌、精油、玻璃罐與筆記本，消防局初步研判，應是未熄滅的蠟燭燒至玻璃罐底部，直接造成碎裂，間接燃燒到書桌易燃物引發火災。

陳女則向消防人員指出，她平均一個月會使用一次蠟燭，每次使用6至8小時。當天她中午開始使用蠟燭，於傍晚6點外出買晚餐，出門前蠟燭尚未燒完，等她將近七點返回住處，發現樓下都是消防車，上樓才發現竟是自己的租屋處起火。

一名對塔羅牌有涉略的消防員私下說，塔羅牌有些魔法儀式，其中，解讀師在開牌儀式及占卜過程中，使用蠟燭可增強效果、在夜深人靜時必須要點燃蠟燭並放置水晶進行淨化儀式，不過，這些儀式都不是必須施作的，若將塔羅牌書籍的內容照單全收，只會讓自己陷入混亂中。